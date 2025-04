Monden Johnny Depp și Penelope Cruz revin pe ecrane: Lionsgate lansează „Day Drinker”







Un nou film cu Johnny Depp şi Penelope Cruz. Lionsgate a început producţia filmului „Day Drinker” și a publicat prima imagine cu Johnny Depp, care se întoarce pe micile ecrane după scandalul cu fosta soţie Amber Heard.

Un nou film cu Johnny Depp şi Penelope Cruz

Filmul regizorului Marc Webb, care a semnat „500 Days of Summer” şi „Snow White”, îi reuneşte pe Depp şi Penélope Cruz pentru a patra oară, după colaborările anterioare din „Blow”, „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” şi „Murder on the Orient Express”.

Și Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto şi Anika Boyle joacă în noul film produs de Lionsgate.

Povestea este captivantă

„Day Drinker” spune povestea unei barmaniţe de iaht privat (Cline) care întâlneşte un oaspete misterios, aflat la bord (Depp). Aceştia se vor întâlni cu o figură criminală (Cruz) şi conectaţi într-un mod pe care nimeni nu l-a prevăzut.

Filmul, a cărui producţie începe în Spania, este produs de Basil Iwanyk şi Erica Lee de la Thunder Road, care produc franciza „John Wick” pentru Lionsgate; Adam Kolbrenner, producătorul filmelor „The Tomorrow War”, „Free Guy” şi „Prisoners”; şi Zach Dean, care a scris şi scenariul original.

Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard

Procesul de defăimare dintre Johnny Depp și Amber Heard a fost finalizat în 2022. Jurații au decis că afirmațiile făcute cu privire la acesta au fost „false”, iar Heard a acționat cu ”răutate” împotriva fostului ei soț.

Conform deciziei finale, Johnny Depp va primi daune compensatorii de 10 milioane de dolari, dar și alte cinci milioane de dolari daune punitive. După scandalul cu fosta soție, actorul a luat o pauză și nu a mai apărut în lumina reflectoarelor. Fanii vor avea ocazia să-l revadă pe micile ecrane în filmul „Day Drinker”.

„Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.