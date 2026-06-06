Actrița Mamie Van Doren a ales să își spună povestea, convinsă că experiențele sale pot oferi o perspectivă valoroasă asupra uneia dintre cele mai fascinante, dar și controversate perioade din istoria scrisă la Hollywood. În noua sa carte de memorii, una dintre cele mai cunoscute blonde ale Epocii de Aur a cinematografiei americane vorbește deschis despre dificultățile întâmpinate la începutul carierei. La 95 de ani, vedeta susține că industria filmului era marcată de abuzuri de putere și practici care afectau frecvent tinerele actrițe aflate la început de drum, potrivit Foxnews.

În volumul intitulat „You Thought I Was Dead”, Van Doren rememorează momentele în care s-a confruntat cu presiuni și situații pe care le consideră reprezentative pentru cultura „casting couch”, un fenomen despre care spune că a marcat generații întregi de femei din industria cinematografică.

Actrița consideră că mișcarea #MeToo a contribuit la expunerea și sancționarea unor comportamente abuzive care au fost tolerate timp de decenii la Hollywood.

„Prădători precum Bill Cosby și Harvey Weinstein au fost îndepărtați, judecați și sancționați datorită mișcării #MeToo. Femeile pot și ar trebui să se simtă mai puternice prin sprijinul și solidaritatea oferite de alte femei”, a scris aceasta.

Van Doren descrie atmosfera din studiourile de film ale anilor ’50 și ’60 ca fiind una în care tinerele aspirante la celebritate deveneau adesea ținte ale unor persoane influente din industrie. Privind în urmă, actrița spune că s-a simțit vulnerabilă și lipsită de protecție.

„Mă simțeam epuizată și vulnerabilă. Și, mai presus de toate, folosită”, mărturisește vedeta în carte.

Deși a ajuns un simbol al cinematografiei americane și un sex-simbol al epocii sale, Van Doren afirmă că succesul nu a șters dezamăgirile și dificultățile întâlnite pe parcurs.

Renumita actriță a vorbit și despre drama prin care a trecut Marilyn Monroe

În paginile volumului, ea evocă și destinele tragice ale unor contemporane celebre, precum Marilyn Monroe și Jayne Mansfield, despre care spune că au plătit un preț uriaș pentru faima obținută.

Memoriile nu se limitează însă la experiențele din lumea filmului. Actrița rememorează și perioada în care a participat la spectacole dedicate militarilor americani aflați în Vietnam. Aceasta descrie acele momente ca fiind unele dintre cele mai intense și emoționante din viața sa.

Unul dintre episoadele care au marcat-o profund a fost întâlnirea cu un tânăr pușcaș marin de 18 ani, pe nume Charlie, care i-a oferit drept amintire o brichetă Zippo pe care o considera talismanul său norocos. Câteva zile mai târziu, actrița a aflat că soldatul fusese ucis într-o ambuscadă.

În ciuda experiențelor traumatizante, Mamie Van Doren spune că se consideră norocoasă pentru viața lungă pe care a avut-o și pentru faptul că a reușit să se îndepărteze de mediul hollywoodian înainte ca acesta să îi afecteze definitiv existența.

Într-un interviu acordat anterior, actrița explica faptul că a ales să se retragă din centrul atenției în anii ’60, după ce a observat schimbările din industrie și după ce a devenit mamă.

„Am vrut să-i ofer o viață mai bună, departe de Hollywood”, mărturisea actrița, vorbind despre fiul său.

Chiar și astăzi, Mamie Van Doren nu respinge eticheta de sex-simbol care a consacrat-o. Dimpotrivă, consideră că imaginea sa a contribuit la schimbarea percepțiilor asupra femeilor într-o perioadă extrem de conservatoare din societatea americană.