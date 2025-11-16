Actrița care a intrat în familia regală britanică: „Nu cunoșteam pe nimeni la nunta mea”. Confesiune tulburătoare despre viața în familia regală

O actriță care s-a căsătorit într-o familie regală a dezvăluit cum instituția monarhică britanică i-a preluat ziua nunții. Ea spune că viețile membrilor regali sunt un „iad total”, iar căsătoria cu unul dintre ei a avut un impact major asupra vieții, scrie The Times.

Sophie Winkleman, care s-a căsătorit cu un lord din familia regală britanică, spune că nu cunoștea pe nimeni la propria ei nuntă, deoarece soacra sa a fost cea care a organizat-o. Sophie Winkleman s-a căsătorit cu Lord Frederick Windsor în 2009. El este singurul fiu al Prințului Michael de Kent, care este un văr al regretatei Regine. Astfel, soțul ei este văr de gradul doi al Regelui Charles.

Sophie, care este sora vitregă a prezentatoarei emisiunilor Strictly Come Dancing și The Traitors, Claudia Winkleman, spune că a lăsat organizarea marelui său eveniment pe seama soacrei sale, Prințesa Michael de Kent. Ea se gândea să se mute în Los Angeles pentru a încerca să obțină roluri de actriță. Sophie este mai bine cunoscută pentru rolul lui Big Suze din sitcomul cult Peep Show și a avut, de asemenea, un rol recurent în Two and a Half Men - seria a 2-a.

Ea a declarat pentru The Times: „Nu cunoșteam pe nimeni la nunta mea. I-am avut pe cei mai buni prieteni ai mei acolo, dar, ca să fiu sinceră, era plină de oameni pe care nu-i mai văzusem niciodată.” O afirmație surprinzătoare mai ales că știa câte ceva despre a fi faimoasă ca actriță. Sora ei vitregă este una dintre cele mai cunoscute personalități din. televiziunea britanică.

De asemenea, ea a spus: „Cu cât îi cunosc mai mult pe membrii Familiei Regale, cu atât înțeleg mai mult că viețile lor sunt un iad total și că acest nivel de faimă nesolicitată este o formă de tortură. Niciunul dintre ei nu a mers la Pop Idol sau altceva ca să devină faimos. Este inuman să ai acest tip de lumina intensă a reflectoarelor pe tine din momentul în care te-ai născut, să nu știi în cine să ai încredere, să te întrebi dacă cineva te va trăda și să ai oameni care scriu minciuni despre tine tot timpul.”

„Îmi pare rău pentru ei toți. Nu cred că o viață cu atât de mult control și presiune este sănătoasă, dar ei nu au de ales.”, a conchis Sophie în interviul acordat The Times.

Între timp, Sophie nu este singura persoană din afara cercurilor regale care vorbește despre cum este viața în interiorul familiei regale. Mike Tindall, căsătorit cu Zara Tindall, fiica Prințesei Anne, a abordat, de asemenea, propriul său rol.

Mike și Zara s-au căsătorit în 2011 și el a fost destul de deschis cu privire la faptul dacă ar accepta un titlu regal. Când revista Closer l-a întrebat despre asta, el a spus: „Aș refuza categoric.” Mike a vorbit și despre cum el și Zara pot câștiga bani ca parte a familiei regale. Când a vorbit despre asta în 2023, el a spus: „Toată lumea crede că doar pentru că Zara este căsătorită, totul este bine și frumos. Dar asta nu schimbă faptul că ai nevoie de un loc de muncă.”

„Și nu e atât de simplu, știi. Devii o parte importantă a comunității, ca în rugby, devine un mod de viață, iar când pleci din joc, e ca și cum nici nu mai face parte din viața ta.”