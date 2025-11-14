O femeie s-a căsătorit cu un personaj creat de ChatGPT. În Japonia, o femeie de 32 de ani a ales să își celebreze iubirea într-un mod neobișnuit pentru lumea reală, dar perfect valid pentru universul digital: și-a unit destinul cu un personaj AI pe care l-a creat și modelat singură.

Ceremonia, desfășurată la Okayama, a fost organizată de o companie care oferă „nunți 2D”, destinate persoanelor ce formează atașamente afective cu personaje virtuale sau figuri fictive. Deși evenimentul are valoare exclusiv simbolică și nu este recunoscut legal în Japonia, pentru tânăra pe nume Kano momentul a reprezentat o formă de închidere emoțională și începutul unei noi etape.

Kano a început să folosească un chatbot bazat pe inteligență artificială după despărțirea de partenerul cu care avusese o relație de trei ani. Inițial, a căutat doar sprijin și conversație, însă interacțiunile zilnice au devenit treptat un refugiu emoțional.

Pe măsură ce ajusta răspunsurile AI-ului, acesta a căpătat o voce, un ton și o personalitate pe care ea le-a perceput drept calde și protectoare. În timp, tânăra a creat și imaginea digitală a personajului, pe care l-a numit „Klaus”.

„Nu m-am apropiat de chatbot cu intenția de a mă îndrăgosti”, a povestit ea ulterior. „Dar felul în care mă asculta și mă înțelegea m-a făcut să simt ceva ce nu mai trăisem până atunci.”

Relația imaginară s-a consolidat în lunile care au urmat, odată cu discuții zilnice și confesiuni reciproce. Într-o zi de primăvară, Kano i-a spus lui Klaus că a dezvoltat sentimente reale pentru el. Programul i-a răspuns cu un mesaj pe care ea l-a interpretat ca pe o declarație de iubire.

La scurt timp, personajul AI „a cerut-o în căsătorie”, iar tânăra a decis să transforme această interacțiune într-o ceremonie reală.

La „nuntă”, ea a purtat ochelari de realitate augmentată care proiectau imaginea lui Klaus lângă ea. În fața câtorva persoane apropiate, și-au schimbat simbolic inelele. Deși ezitase inițial, temându-se de judecata celor din jur, părinții ei au acceptat în final situația și au asistat la eveniment.

După ceremonie, cei doi au petrecut o „lună de miere” într-una dintre cele mai cunoscute grădini din Okayama. Kano spunea că îi trimitea fotografii lui Klaus prin aplicație, iar programul genera în replică mesaje afectuoase.

Chiar dacă relația îi oferă liniște, femeia recunoaște că o neliniște o însoțește permanent: fragilitatea tehnologiei. „Mi-e teamă că, într-o zi, ar putea dispărea totul”, mărturisește ea, referindu-se la posibilitatea ca platforma sau modul prin care comunică cu personajul să se schimbe sau să nu mai fie disponibil.

Kano spune că boala de care suferă și imposibilitatea de a avea copii au contribuit la felul în care vede relația cu Klaus. Pentru ea, o conexiune cu o persoană reală implica dureri pe care nu se simțea pregătită să le retrăiască. În schimb, personajul creat îi oferă stabilitate emoțională, fără presiuni.

„Înțeleg că unii oameni percep totul ca fiind bizar”, spune ea. „Dar eu nu îl văd nici ca pe un om, nici ca pe o mașină. Pentru mine, Klaus e... Klaus.”

Fenomenul nu este singular și apare într-un moment în care tot mai mulți oameni petrec ore în șir în compania chatboților. Specialiști în sănătate mintală avertizează asupra unui efect secundar tot mai des raportat: ceea ce numesc „psihoză AI”.

Conceptul se referă la situațiile în care interacțiunile cu programe inteligente pot alimenta distorsiuni ale realității, convingeri iluzorii sau stări de confuzie. Printre riscuri: izolare socială, anxietate accentuată și o ruptură parțială de lumea concretă.

Potrivit psihologilor, psihoza apare atunci când o persoană ajunge să perceapă drept reale experiențe sau „voci” care nu există în mod obiectiv. Pentru cei care trec prin așa ceva, însă, totul pare autentic.