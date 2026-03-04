Monden

Singura actriță care l-a părăsit pe Brad Pitt. N-a fost iertată nici în ziua de azi

Singura actriță care l-a părăsit pe Brad Pitt. N-a fost iertată nici în ziua de azi
Din cuprinsul articolului

Actrița americană Christina Applegate a povestit un episod mai puțin cunoscut din adolescența sa, când a ales să-l părăsească pe Brad Pitt pentru solistul trupei Skid Row, Sebastian Bach. Evenimentul s-a petrecut în 1989, la MTV Video Music Awards, la care Applegate fusese invitată ca prezentatoare, potrivit Fox News.

Christina Applegate l-a părăsit pe Brad Pitt

Actrița a spus că la 17 ani nu era impresionată de Brad Pitt, pe atunci un actor aflat la început de drum, și că întreaga sa atenție era îndreptată către Bach. „Am petrecut toată noaptea privind la Bach, solistul trupei Skid Row”, a spus actrița, amintind că Brad, rămas în urmă, a fost nevoit să conducă mama ei acasă.

Christina Applegate.

Christina Applegate. Sursa foto Captură video

Christrina Applegate a spus că Brad Pitt s-a supărat foarte pe ea și că n-a mai vrut să păstreze legătura. După ceremonie, Christina a plecat cu Sebastian Bach, simțindu-se pentru prima dată „puternică și sigură pe ea”. Însă, la petrecerea de după, a descoperit că rockstarul era implicat într-o relație stabilă și avea deja un copil, ceea ce i-a provocat regrete imediate.

Regretă ce a făcut

Actrița a recunoscut că a luat o decizie greșită și că nu trebuia să-l rănească pe Brad Pitt. Ea a spus că timpul le-a rezolvat pe toate Aceasta a declarat că nu se aștepta ca Sebastian Bach că aibă o relație în paralel și să o amăgească. „În cele din urmă, am convenit că eram doar un copil și că era timpul să-l iert pentru copilul care l-a ales pe solistul Skid Row”, a povestit Applegate.

Premieră pentru F-35: a doborât un avion de producție rusească. SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Live Text
A murit Annabel Schofield, celebra actriță din serialul „Dallas". Avea doar 62 de ani
Sebastian Bach

Sebastian Bach. Sursa foto Captură video

Cu cine a fost căsătorită Christina Applegate

Christina Applegate s-a căsătorit în 2001 cu actorul Johnathon Schaech, dar au divorțat în 2007. Din 2013 este căsătorită cu basistul Martyn LeNoble. Brad Pitt a fost căsătorit cu Jennifer Aniston (2000–2005) și ulterior cu Angelina Jolie (2014–2019), fiind acum într-o relație cu designerul de bijuterii Ines de Ramon.

