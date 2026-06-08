Armenia a transmis unul dintre cele mai puternice semnale politice din spațiul ex-sovietic din ultimii ani. În alegerile parlamentare desfășurate pe 7 iunie, premierul Nikol Pashinyan și partidul său, Civil Contract, au obținut o victorie clară, într-un scrutin considerat de analiști un adevărat referendum între apropierea de Occident și revenirea sub influența Moscovei, potrivit Reuters.

Primele rezultate oficiale indică faptul că formațiunea lui Pashinyan a câștigat peste jumătate din voturile exprimate, suficient pentru a-și asigura un nou mandat și pentru a continua politica de apropiere de Uniunea Europeană și Statele Unite.

Alegerile din Armenia au fost urmărite cu atenție atât la Bruxelles și Washington, cât și la Moscova. Pentru prima dată după pierderea regiunii Nagorno-Karabah în 2023, populația a fost chemată la urne pentru a decide direcția strategică a țării.

Pashinyan a construit campania electorală în jurul promisiunii de a transforma Armenia într-o „răscruce a păcii”, prin normalizarea relațiilor cu Azerbaidjanul și Turcia și prin consolidarea legăturilor cu Occidentul.

Victoria sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât mulți observatori se așteptau ca pierderea Karabahului să îi erodeze serios popularitatea. În schimb, alegătorii au preferat continuitatea și au respins oferta politică a taberei pro-ruse.

Principalul adversar al premierului a fost alianța Strong Armenia, asociată miliardarului ruso-armean Samvel Karapetyan. Potrivit rezultatelor preliminare, formațiunea a rămas mult în urma partidului de guvernământ.

Campania opoziției a fost marcată de controverse. Karapetyan și-a desfășurat mare parte din activitatea electorală în condiții de arest la domiciliu, în timp ce autoritățile armene au acuzat cercuri apropiate Moscovei că încearcă să influențeze procesul politic intern.

Relațiile dintre Erevan și Moscova s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Mulți armeni consideră că Rusia nu și-a respectat angajamentele de securitate în timpul crizei care a dus la pierderea controlului asupra Nagorno-Karabahului.

În paralel, guvernul lui Pashinyan a redus dependența politică de Kremlin, a suspendat participarea la anumite structuri militare dominate de Rusia și a intensificat dialogul cu Uniunea Europeană și Statele Unite.

Mai multe publicații internaționale au descris scrutinul drept una dintre cele mai importante confruntări geopolitice din regiunea Caucazului după invazia rusă din Ucraina.

Un alt element remarcabil al alegerilor este prezența la vot. Aproape 59% dintre alegătorii eligibili au participat la scrutin, un nivel considerat ridicat pentru Armenia și un indiciu că populația a perceput votul ca fiind decisiv pentru viitorul țării.

Participarea ridicată oferă noului guvern o legitimitate suplimentară într-un moment în care Erevanul încearcă să negocieze un acord de pace durabil cu Azerbaidjanul și să își redefinească poziția în arhitectura de securitate regională.

Victoria lui Nikol Pashinyan nu înseamnă doar încă un mandat pentru actualul premier. Ea poate reprezenta începutul unei noi etape în istoria Armeniei, una în care țara încearcă să iasă definitiv din umbra Rusiei și să își construiască viitorul mai aproape de Europa.

Într-o regiune dominată de decenii de influența Kremlinului, mesajul transmis de alegătorii armeni este unul greu de ignorat: după război, după pierderea Karabahului și după ani de dependență strategică, Armenia pare decisă să încerce un nou drum.