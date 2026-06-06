Șase candidați arestați în Armenia, cu o zi înainte de alegeri

Autoritățile din Armenia au arestat sâmbătă șase candidați ai unui partid de opoziție pro-rus, cu o zi înainte ca aceștia să candideze la alegerile generale, a relatat presa de stat, fără a oferi niciun motiv pentru rețineri, potrivit Reuters.

În raport se menționează că politicienii arestați sunt candidați din partea partidului Armenia Puternică, condus de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetyan, care se află în arest la domiciliu sub acuzația că a cerut răsturnarea guvernului - acuzații pe care le respinge ca fiind motivate politic.

Relația Armeniei cu Rusia, „patronul” tradițional al țării, a devenit o problemă electorală centrală. Moscova a impus restricții asupra exporturilor armenești în ultimele săptămâni, ca răspuns la încălzirea relațiilor Erevanului cu Occidentul.

Aproximativ 2,4 milioane de armeni vor fi eligibili să voteze la alegerile de duminică, care sunt văzute și ca un test al eforturilor prim-ministrului Nikol Pașinian de a instaura pacea cu Azerbaidjanul, un dușman de lungă durată.

Sondajele sugerează că Armenia Puternică are sprijinul a între 6% și 11% din electorat, plasând-o pe locul al doilea după partidul de guvernământ al lui Pașinian, Contractul Civil, care are un avans substanțial, cu între 24% și 32%.

Grupurile societății civile armene au avertizat cu privire la ceea ce numesc eforturi de dezinformare sponsorizate de statul rus în perioada premergătoare alegerilor. Moscova neagă în mod constant că se amestecă în afacerile interne ale altor țări.

Agenția de presă de stat Armenpress a declarat că Comisia Electorală Centrală a permis anchetatorilor să inițieze proceduri penale împotriva celor șase candidați, fără a intra în detalii suplimentare.

Comitetul de Investigații de stat al Armeniei, care a efectuat arestările, nu a răspuns imediat sâmbătă la întrebările despre motivele acestei acțiuni.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Armeniei Puternice, care dorește să mențină legăturile economice și politice ale Erevanului cu Rusia și l-a acuzat pe Pașinian că a instigat războiul cu Moscova.

Ministerul de Interne al Armeniei a declarat la începutul acestei săptămâni că a identificat cel puțin 78 de cazuri de infracțiuni preelectorale și a reținut 44 de persoane, conform cifrelor citate de presa armenă.

Rapoartele nu au specificat căror partide politice aparțin persoanele reținute. Presiunea asupra partidului Armenia Puternică a crescut înaintea votului de duminică.

În cadrul unei sesiuni extraordinare care a avut loc vineri seară, Comisia Electorală Centrală a respins un proces intentat de un alt grup de opoziție pentru a interzice Armenia Puternică participarea la alegeri, acuzat că a mituit alegătorii și a finanțat ilegal campania sa, printre alte probleme.

Armenia Puternică a respins în linii mari procesul, presa armenească citându-o pe purtătoarea de cuvânt a partidului, declarând duminică că grupul este „gata pentru toate scenariile”.