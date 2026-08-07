Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat un proiect de lege care aduce modificări importante legislației electorale. Inițiativa urmărește simplificarea procedurilor administrative, extinderea serviciilor digitale și facilitarea exercitării drepturilor electorale de către cetățenii Uniunii Europene care au reședința în România.

Potrivit instituției, proiectul transpune în legislația națională noile directive europene privind dreptul cetățenilor UE de a vota și de a candida la alegerile locale și europarlamentare în statul membru în care locuiesc.

„Proiectul de lege transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2025/1788 privind exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi ale Directivei (UE ) 2026/1194 privind exercitarea dreptului de a vota şi de a candida la alegerile locale de către cetăţenii UE care au reşedinţa într-un alt stat membru decât cel al cărui cetăţeni sunt. Prin acest demers legislativ, Autoritatea Electorală Permanentă propune simplificarea procedurilor administrative, digitalizarea serviciilor electorale şi facilitarea exercitării drepturilor electorale de către cetăţenii Uniunii Europene cu reşedinţa în România”, potrivit instituţiei.

Una dintre cele mai importante schimbări propuse vizează înscrierea cetățenilor Uniunii Europene în listele electorale speciale. Dacă proiectul va fi adoptat, solicitările nu vor mai putea fi depuse doar la primării, ci și online, prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

Solicitanții vor putea încărca în platformă copia actului de identitate sau a pașaportului, precum și declarația pe propria răspundere, iar răspunsul la cerere va fi transmis în cel mult 10 zile.

Proiectul mai prevede ca administrarea listelor electorale speciale să fie realizată la nivelul Autorității Electorale Permanente.

Instituția arată că această schimbare va permite o gestionare unitară a datelor și un schimb mai eficient de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, în acord cu cerințele legislației europene.

„Prin acest proiect de lege, Autoritatea Electorală Permanentă face un nou pas în procesul de digitalizare a administraţiei electorale şi de facilitare a exercitării drepturilor electorale de către cetăţenii Uniunii Europene cu reşedinţa în România. Simplificăm procedurile, reducem birocraţia şi aliniem legislaţia naţională la noile standarde europene”, a declarat preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu.

Autoritatea Electorală Permanentă anunță că, după intrarea în vigoare a legii, va adopta în termen de 30 de zile procedura tehnică pentru verificarea și înregistrarea datelor. Formularul online va deveni funcțional în maximum 45 de zile.

Până atunci, cererile vor putea fi depuse în continuare în format fizic sau prin e-mail, fie la primării, fie direct la Autoritatea Electorală Permanentă.

Proiectul introduce și obligația ca informațiile privind organizarea alegerilor, procedurile de vot, secțiile de votare, listele definitive de candidaturi și regulile aplicabile cetățenilor Uniunii Europene să fie disponibile atât în limba română, cât și în cel puțin o altă limbă oficială de circulație largă a Uniunii Europene.

Totodată, materialele vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau cu nevoi speciale de accesibilitate.

În plus, AEP va colecta și publica date statistice privind participarea cetățenilor Uniunii Europene la alegerile locale și la cele pentru Parlamentul European din România, informații care vor fi transmise ulterior Comisiei Europene, potrivit noilor obligații prevăzute de legislația europeană.