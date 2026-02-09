Monden

Brad Pitt revine în acțiune: primele imagini din The Adventures of Cliff Booth

Brad Pitt revine în acțiune: primele imagini din The Adventures of Cliff BoothBrad Pitt. Sursa foto: Arhiva EVZ
Netflix a surprins publicul în timpul Super Bowl-ului cu primul teaser din The Adventures of Cliff Booth, continuarea filmului Once Upon a Time in Hollywood semnat de Quentin Tarantino. Anunțul a stârnit imediat valuri de interes, oferind fanilor o privire asupra aventurilor lui Cliff Booth, cascadorul devenit iconic interpretat de Brad Pitt, potrivit Variety.

Netflix a arătat primul teaser

Teaserul, însoțit de o coloană sonoră cu influențe retro, îl arată pe Booth relaxându-se într-un bar, vizitând platourile de filmare și conducând o mașină de curse, amintind de atmosfera glamour a Hollywood-ului anilor ’70.

Printre momentele marcante se numără o scenă în care cascadorul își pune gheață pe genunchi după o zi de acțiune și întâlniri cu personaje interpretate de Elizabeth Debicki și Yahya Abdul-Mateen II, îmbrăcate elegant, evocând stilul clasic al cinematografiei de epocă. Finalul teaserului surprinde un moment simbolic: Booth așază un Oscar pe biroul său, o aluzie la succesul său din filmul original.

Brad Pitt, supriză pentru public

Brad Pitt a debutat ca Cliff Booth în Once Upon a Time in Hollywood în 2019, iar acum revine într-un spin-off regizat de David Fincher. Tarantino a scris scenariul, dar a ales să cedeze frâiele regiei lui Fincher, deoarece își concentrează eforturile pe ceea ce ar urma să fie ultimul său film, al zecelea.

Relația dintre Fincher și Netflix este consolidată, incluzând serialul Mindhunter și filme precum Mank și The Killer.

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino. Sursa foto Arhiva EVZ

Poducția, semnată de Tarantino

Acțiunea din The Adventures of Cliff Booth este plasată în anii ’70 și urmărește viața personajului după evenimentele dramatice din filmul original. Deși Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) nu va reveni, Booth interacționează cu o serie de personaje noi, jucate de Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany și JB Tadena.

Timothy Olyphant confirmase, de asemenea, că va relua rolul lui James Stacy, aducând o continuitate între filme.

Producția este semnată de Tarantino, alături de Brad Pitt, David Heyman, Ceán Chaffin și Stacey Sher. Directorul de imagine al filmului este Erik Messerschmidt, colaborator constant al lui Fincher. Filmările s-au desfășurat în Los Angeles, recreând cu fidelitate atmosfera vibrantă și stilul vizual distinct al Hollywood-ului din acea perioadă.

