Topul regizorului Tarantino pentru cele mai bune 10 filme ale secolului 21

Pentru seri de relaxare sau pentru zilele libere de sărbătoare puteți să vedeți sau să revedeți filme pe care celebrul regizor Quentin Tarantino le-a inclus într-un top 10 ca fiind cele mai bune din secolul 21.

Filmele realizate de Quentin Tarantino i-au adus acestuia premii la Oscar, Globul de Aur, BAFTA și Palme d'Or. Deci o voce maim ult decât calificată în a recomanda filme de top.

Tarantino, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit într-un podcast american care sunt, în opinia sa, cele mai bune zece filme ale acestui secol. În fruntea listei este un film de război: Black Hawk Down (2001) al lui Ridley Scott.

Tarantino și-a arătat admirația pentru epopeea de război a lui Scott, inspirată de adevărata încercare a unui echipaj de Black Hawk doborât în Bătălia de la Mogadishu din 1993, în Somalia.

Filmul Black Hawk Down este o capodoperă

"Mi-a plăcut când l-am văzut prima dată, dar cred că a fost atât de intens încât a încetat să mai funcționeze pentru mine și nu l-am purtat cu mine așa cum ar fi trebuit", a spus regizorul.

Apoi a continuat să revadă filmul de câteva ori și a realizat că este o "capodoperă".

"Realizarea regiei este dincolo de extraordinară", a adăugat el despre filmul în care joacă Josh Hartnett, Ewan McGregor și Eric Bana.

Black Hawk Down a inclus mai mulți actori aflați la începutul carierei lor, printre care Tom Hardy, Orlando Bloom și Jason Isaacs, printre alții.

"Acesta este singurul film care merge cu adevărat pe un sentiment motivațional, efect vizual și sentiment Apocalypse Now, și cred că reușește asta", a caracterizat Tarantino scenariul filmului.

Regizorul Quentin Tarantino a continuat: "Menține intensitatea timp de 2 ore și 45 de minute și l-am revăzut recent, inima îmi bătea cu putere pe tot parcursul filmului; m-a prins și nu m-a lăsat niciodată să plec, și nu l-am mai văzut de ceva vreme."

Trebuie precizat că filmul Black Hawk Down a primit patru nominalizări la Premiile Oscar și a câștigat două pentru Cel mai bun montaj și Cel mai bun sunet.

Lista celor 10 filme din clasamentul lui Tarantino

Black Hawk Down - Căderea Șoimului Negru (2001) - Ridley Scott Toy Story 3 (2010) - Lee Unkrich Lost in Translation – Rătăciți prin cuvinte (2003) - Sofia Coppola Dunkirk (2017) - Christopher Nolan There Will Be Blood - Va curge sânge (2007) - Paul Thomas Anderson Zodiac (2007) - David Fincher Unstoppable - De neoprit (2010) - Tony Scott Mad Max: Drumul Furiei (2015) - George Miller Shaun of the Dead - Lupta cu zombi (2004) - Edgar Wright Miezul nopții la Paris (2011) - Woody Allen

Lista celor mai bune filme a lui Tarantino a inclus, surprinzător, și filmul animat Toy Story 3 al lui Lee Unkrich pe locul al doilea.

Tarantino s-a referit la a doua sa alegere, "Toy Story 3", ca la un "film aproape perfect". "Ultimele cinci minute mi-au sfâșiat inima, și dacă încerc măcar să descriu sfârșitul, încep să plâng și mă emoționez," a mărturisit, adăugând: "E pur și simplu remarcabil."

Pe locul trei se află Lost in Translation de Sofia Coppola, urmat de un alt film de război, Dunkirk de Christopher Nolan.

A numit pe locul cinci filmul There Will Be Blood al lui Paul Thomas Anderson, urmat de Zodiac al lui David Fincher și Unstoppable al lui Tony Scott.

Ultimele trei filme de pe lista sa au fost Mad Max: Fury Road de George Miller pe locul opt, Shaun of the Dead de Edgar Wright și Midnight in Paris de Woody Allen pe ultimul loc.

Un alt top: locurile 11-20

Tarantino a mers mai departe și a făcut o clasificare și a următoarelor alegeri, de la 11 până la 20.

Următoarele filme recomandate sunt: "Battle Royale" al lui Kinji Fukasaku pe locul 11, urmat de "Big Bad Wolves" al lui Aharon Keshales și Navot Papushado, "Jackass: The Movie" al lui Jeff Tremaine, "School of Rock" al lui Richard Linklater, "The Passion of the Christ" al lui Mel Gibson, "The Devil's Rejects" al lui Rob Zombie, "Chocolate" al Prachyei Pinkaew, "Moneyball" al lui Bennett Miller. "Cabin Fever" de Eli Roth și "West Side Story" de Steven Spielberg pe locul 20.