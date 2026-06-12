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Premiu de 4,7 milioane de euro, dispărut după extragere. Condamnarea a venit după opt ani de revendicări

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Premiu de 4,7 milioane de euro, dispărut după extragere. Condamnarea a venit după opt ani de revendicăriBilet de loterie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un vânzător de loterie din Spania a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare după ce a încercat să priveze câștigătorul legitim al unui premiu de 4,7 milioane de euro de suma câștigată la loto, potrivit Reuters.

Decizia a fost pronunțată de o instanță din orașul A Coruña, în nord-vestul Spaniei, într-un caz care datează din 2012 și care a fost analizat de autorități timp de mai mulți ani.

Potrivit documentelor judiciare, cazul este important deoarece implică o tentativă de fraudă asupra unuia dintre cele mai mari premii de loterie din regiune.

Cum a fost descoperită tentativa de fraudă

Potrivit instanței, clientul s-a prezentat la punctul de vânzare pentru a verifica numerele de pe biletul său de loterie. Vânzătorul și-ar fi dat seama imediat că biletul era câștigător al unui jackpot de 4,7 milioane de euro.

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În loc să îi comunice rezultatul real, acesta l-a informat pe client că niciunul dintre numerele sale nu fusese extras, inducându-l astfel în eroare cu privire la valoarea biletului.

loterie Spania

loterie Spania / sursa foto: dreamstime.com

Ulterior, vânzătorul a încercat să intre în posesia premiului, susținând că găsise biletul câștigător în magazinul său.

Autoritățile au blocat plata premiului

Administrația locală a loteriei nu a efectuat plata imediată a premiului. Oficialii au decis să păstreze biletul în custodie și au început verificări pentru a stabili cine era adevăratul proprietar al acestuia.

Documentele instanței arată că vânzătorul a continuat să revendice premiul în mod repetat timp de aproximativ opt ani, încercând să convingă autoritățile că este îndreptățit să primească suma.

Investigațiile au împiedicat însă transferul banilor până la clarificarea situației juridice.

Premiul va ajunge la moștenitorii câștigătorului

Între timp, proprietarul legitim al biletului a murit în 2014. Cu toate acestea, instanța a decis că întreaga sumă trebuie plătită moștenitorilor acestuia.

Judecătorii l-au găsit pe vânzător vinovat de fraudă agravată și au dispus condamnarea la trei ani și jumătate de închisoare.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă a Spaniei.

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