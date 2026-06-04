Tragerea Loto, 4 iunie. Au fost extrase numerele norocoase

Loteria Română a anunțat joi, 4 iunie 2026, rezultatele extragerilor Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, înaintea tragerii, la categoria I era în joc un report de peste 28,76 milioane de lei, echivalentul a peste 5,48 milioane de euro.

Loto 6/49: 40, 43, 5, 21, 14, 34

Joker: 36, 37, 1, 40, 42 + Joker 18

Noroc: 5, 9, 6, 5, 5, 6, 1

Noroc Plus: 6, 6, 0, 8, 6, 3

Loto 5/40: 34, 31, 1, 14, 36, 2

Super Noroc: 6, 2, 0, 2, 5, 0

Înaintea extragerii de joi, la Loto 6/49, categoria I, era în joc un report de peste 28,76 milioane de lei, adică peste 5,48 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășea 6,76 milioane de lei, echivalentul a peste 1,27 milioane de euro. Pentru Joker, la categoria I, fondul disponibil era de peste 2,7 milioane de lei, respectiv peste 514.500 de euro. La categoria a II-a, reportul anunțat era de peste 144.600 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul depășea 201.000 de lei, adică peste 38.300 de euro. La Loto 5/40, categoria I, era în joc un report de peste 848.100 de lei, echivalentul a peste 161.500 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat trecea de 239.600 de lei, adică peste 45.600 de euro.

La tragerile loto din 31 mai 2026, Loteria Română a acordat 22.072 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,38 milioane de lei.

La Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 90.831,50 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Focșani.

La Loto 6/49 au fost acordate șase premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de 68.050,62 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Iași și Alexandria, precum și online, prin aplicația AmParcat.ro și pe platforma bilete.loto.ro.

La Noroc a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 57.739,20 de lei, pe un bilet jucat online pe bilete.loto.ro.

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost adjudecat în data de 12 februarie 2026. Valoarea câștigului a fost de 22.948.891,68 lei, echivalentul a peste 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost achiziționat online și a costat 28 de lei. Ulterior, Loteria Română a anunțat că premiul a fost revendicat de un bărbat din județul Botoșani, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care activează în domeniul transporturilor și care joacă aceleași numere de peste un deceniu.