Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, ridicat. Norocosul câștigător, mesaj pentru români

Persoana care a obținut cel mai mare premiu din istoria tragerii Joker și-a ridicat câștigul, potrivit unui anunț făcut de Loteria Română. Este vorba despre un bărbat din București, jucător ocazional, care a ales să își păstreze anonimatul.

„Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc şi din istoria Loteriei Române, şi-a ridicat câştigul astăzi, 20 aprilie a.c. Câştigătorul este din Bucureşti, are în jur de 50 de ani şi este jucător ocazional la Loto 6/49 şi Joker”, au anunțat reprezentanții Loteriei Române.

Bărbatul a declarat că s-a gândit la cei dragi în momentul în care a aflat că a câștigat, iar numerele jucate nu au avut vreo semnificație personală. Biletul a fost completat online, pe platforma joaca.loto.ro, cu două variante la Joker.

Norocosul câștigător i-a îndemnat de români să continue să joace.

„Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”, a fost mesajul său, potrivit Loteriei.

Pentru extragerile de duminică, Loteria Română a pus în joc 31.579 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

Numerele extrase au fost: Loto 6/49: 11, 16, 12, 35, 17, 36 Noroc: 2 3 2 4 8 7 7 Joker: 17, 7, 27, 37, 15 + 11 Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3 Loto 5/40: 37, 33, 23, 24, 32, 2 Super Noroc: 6 3 4 6 1 5

Un studiu arată că peste 20% dintre români joacă la loterie, iar interesul pentru aceste extrageri este în creștere, pe fondul numărului tot mai mare de câștiguri raportate în ultimii ani. Loteria Română consideră Loto 6/49 cel mai popular joc din portofoliul său.

Datele statistice privind extragerile indică anumite frecvențe mai ridicate pentru unele numere la Loto 6/49, precum 5, 36, 6, 4, 27 și 12, în timp ce alte valori apar recurent, precum 13, 23, 25, 45, 33, 32 și 48.

În ceea ce privește Loto 5/40, analizele arată o frecvență mai mare pentru numerele 30, 12, 29, 4 și 6, iar alte combinații des întâlnite includ 29, 14, 22, 36 și 20. La Joker, cele mai des extrase numere sunt 3, 20, 5, 6, 10, 19 și 18, în timp ce alte valori precum 16, 17, 14, 8 și 9 apar, de asemenea, în statistici.

La nivel internațional, între cele mai jucate zece numere la loto se regăsesc 11, 7, 17, 27, 19, 23, 12, 13, 9 și 18.

Specialiștii subliniază însă că, în ciuda acestor statistici, câștigul la loto rămâne strict o chestiune de noroc, fără garanții, iar participarea frecventă nu influențează șansele reale de câștig.