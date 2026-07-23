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Numerele extrase la Loto 6/49, joi 23 iulie. Premiu uriaș la categoria I

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Numerele extrase la Loto 6/49, joi 23 iulie. Premiu uriaș la categoria IBilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat joi, 23 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49 era pus în joc un report de peste 44,06 milioane de lei, echivalentul a peste 8,40 milioane de euro.

Rezultatele Loto de joi, 23 iulie 2026

Noile trageri loto au avut loc după ce, duminică, 19 iulie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,51 milioane de lei. Cel mai mare premiu era disponibil la Loto 6/49, unde reportul de la categoria I depășea 44 de milioane de lei. Sume importante erau puse în joc și la Noroc, Joker, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc.

Numerele extrase la tragerile organizate joi sunt următoarele:

Loto 6/49: 43, 28, 20, 3, 44, 30

Joker: 12, 4, 22, 6, 7 + 10

Loto 5/40: 2, 4, 33, 11, 13, 37

Noroc: 1, 6, 5, 2, 0, 4, 5

Noroc Plus: 5, 5, 9, 3, 4, 9

Super Noroc: 0, 0, 6, 4, 1, 5

Loteria Română

Loteria Română. Sursă foto: Facebook

Report de peste 44 de milioane de lei la 6/49

La categoria I a jocului 6/49 se înregistra un report de peste 44,06 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 8,40 milioane de euro.

La Noroc era pus în joc un report cumulat care depășea 3,47 milioane de lei, adică peste 662.200 de euro.

Premiile disponibile la Joker și Noroc Plus

La Joker, reportul categoriei I ajunsese la peste 2,37 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 453.600 de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc era disponibil un report de peste 495.000 de lei, adică mai mult de 94.400 de euro.

La Noroc Plus, reportul categoriei I depășea 478.400 de lei, echivalentul a peste 91.200 de euro.

Ce sume erau puse în joc la celelalte trageri

La Loto 5/40, reportul înregistrat la categoria I era de peste 709.800 de lei, adică mai mult de 135.300 de euro. La Super Noroc, premiul reportat la categoria I depășea 320.100 de lei, echivalentul a peste 61.000 de euro.

În total, tragerile de joi au adus în joc premii importante la toate cele șase categorii organizate de Loteria Română, cel mai mare report fiind înregistrat la Loto 6/49.

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