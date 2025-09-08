Social Loteria Română a acordat un premiu de peste 1,44 milioane de lei la 5 din 40, categoria I







Premiul la categoria I, la 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost adjudecat în urma tragerii de duminică, conform unui comunicat transmis luni de Loteria Română. Câștigul a fost obținut cu un bilet jucat în format digital, prin intermediul platformei oficiale bilete.loto.ro.

Duminică, 7 septembrie, la tragerile Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul câștigător a fost achiziționat online, prin intermediul platformei oficiale a Loteriei Române – bilete.loto.ro.

Tot la extragerile de duminică, la jocul Noroc Plus s-a consemnat un câștig la categoria a II-a, în valoare de 85.420,08 lei. De această dată, biletul norocos a fost jucat într-o agenție loto din municipiul Iași.

Un alt premiu important a fost adjudecat la extragerea Noroc, unde la categoria a III-a a fost înregistrat un câștig de 82.856,64 lei. Biletul a fost depus într-o agenție loto din orașul Câmpeni, județul Alba.

Următoarele extrageri ale Loteriei Române vor avea loc joi, 11 septembrie. Jucătorii vor putea participa la tragerile pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria Română anunță sume importante puse în joc la extragerile din această perioadă, cu reporturi care ating valori considerabile la principalele categorii.

La jocul Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 28,63 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 5,63 milioane de euro. În paralel, la jocul Noroc, valoarea totală a reportului cumulat depășește 2,79 milioane de lei, adică aproximativ 550.600 de euro.

În ceea ce privește jocul Joker, reportul de la categoria I a trecut de pragul de 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a este disponibil un report de peste 460.700 de lei, echivalentul a aproximativ 90.700 de euro.

La categoria I a jocului Noroc Plus se acumulează un report ce depășește 166.300 de lei, echivalentul a aproximativ 32.700 de euro. De asemenea, pentru Super Noroc, suma reportată ajunge la peste 201.600 de lei, ceea ce reprezintă în jur de 39.700 de euro, conform informațiilor furnizate în comunicatul Loteriei Române.