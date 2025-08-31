Social Tragerea loto, 31 august 2025. Sunt premii mari puse în joc







Duminică, 31 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul, organizat deLoteria Română, începe la ora 18:30.

Sesiunea din această seară vine după extragerile de joi, 28 august, când au fost acordate peste 18.100 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 1,51 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I aduce un report impresionant de 25,51 milioane de lei, echivalentul a peste 5,03 milioane de euro. Este unul dintre cele mai mari premii ale anului și atrage un număr sporit de jucători.

Jocul Noroc vine cu un report cumulat de 2,44 milioane de lei (aproximativ 482.300 de euro), în timp ce la Joker premiul cel mare ajunge la aproape 29,98 milioane de lei, adică peste 5,91 milioane de euro. Tot la Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report suplimentar de 224.100 de lei.

Pentru cei care mizează pe Noroc Plus, reportul de la categoria I depășește 80.900 de lei, iar la Loto 5/40 suma acumulată trece de 1,15 milioane de lei, echivalentul a peste 227.800 de euro.

În cazul jocului Super Noroc, reportul atinge 178.700 de lei, adică aproximativ 35.200 de euro.

Joi, 28 august, mai mulți participanți au avut parte de noroc. La Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri consistente, fiecare în valoare de 53.442,46 lei. Biletele au fost jucate la agenții din Galați și Bragadiru, dar și pe internet, prin platformele oficiale bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

Ultimul câștig de categoria I la Loto 6/49 s-a înregistrat pe 11 mai 2025. Atunci, un jucător a obținut un premiu de 1,96 milioane de euro, biletul fiind completat online prin aplicația AmParcat.ro. Norocosul a mizat pe două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

Anterior, pe 30 martie 2025, un alt premiu important a fost câștigat, în valoare de 6,3 milioane de euro. După achitarea impozitului, posesorul biletului, un bărbat din Timișoara, a rămas cu 3,8 milioane de euro.