Nadia Comăneci, de la Crosul Olimpic din București, direct pe covorul roșu din Madrid, înainte de spectacolul de la Sports Festival și TIFF
- Daniela Popescu
- 8 iunie 2026, 22:46
Nadia Comăneci a oferit imagini emoționante la Madrid, unde a fost marea vedetă a Premiilor MARCA ADN Sports 2026, primind un omagiu istoric. Programul legendei noastre continuă într-un ritm alert: revine în România pentru două dintre cele mai așteptate evenimente ale verii.
Nadia Comăneci continuă să fie cel mai bun ambasador al sportului românesc și o figură centrală pe scena mondială. În doar câteva zile, „Zâna de la Montreal” a bifat și urmează să bifeze evenimente majore, demonstrând o energie debordantă.
Sâmbătă, Nadia a fost alături de sute de copii și iubitori ai mișcării sportive la Crosul Olimpic organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în București. Imediat după eveniment, s-a îmbarcat spre Spania, unde a fost invitata de onoare a unei gale fastuoase.
Omagiu emoționant la Madrid: Sala a ridicat nota 10 pentru Nadia Comăneci
Gala Premiilor MARCA ADN Sports 2026, desfășurată în decorul exclusivist de la Finca Astilbe by Eneldo din Madrid, s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare pentru a celebra legendele sportului. Momentul culminant al serii i-a aparținut româncei noastre.
La împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 (unde tabela Omega, nepregătită pentru perfecțiune, a afișat istoricul 1.00), organizatorii i-au pregătit Nadiei o surpriză de proporții: întreaga sală s-a ridicat în picioare, fanii și sportivii prezenți arborând pancarte cu nota 10.
„Nu permiteți nimănui să vă spună că aveți limite!” „Mulțumesc, MARCA, pentru acest onor. Nadia de la 6 ani avea extrem de multă energie, iar mama mea m-a înscris la gimnastică; fără asta, nu aș fi fost astăzi aici. Sportul m-a învățat totul și mi-a deschis ochii, la fel cum a deschis porți pentru atâtea femei din lumea sportului”, a declarat Nadia Comăneci pe scena de la Madrid, vizibil emoționată.
Constelație de vedete la Premiile MARCA 2026
Evenimentul de la Madrid a reunit trecutul, prezentul și viitorul sportului mondial. Alături de Nadia Comăneci, au fost premiați sportivi de top:
-
Johannes Klaebo – „Michael Jordan al schiului de fond”, proaspăt consacrat la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano 2026 (unde a ajuns la un total halucinant de 11 medalii de aur în carieră), a primit trofeul MARCA Legend.
-
Oriol Cardona și Ana Alonso – eroii spanioli ai zăpezii de la Milano.
-
Saúl Craviotto – cel mai medaliat olimpic din istoria Spaniei.
-
Ricky Rubio – recompensat cu premiul Laureus Sport for Good.
-
Unai Emery – managerul de succes care își celebrează deja al cincilea trofeu Europa League.
Următoarea oprire: Cluj-Napoca. Meciul de retragere al Simonei Halep și TIFF
Nadia Comăneci nu se oprește la Madrid. Agenda ei din perioada următoare este strâns legată de România, unde fanii o așteaptă la Cluj-Napoca pentru două evenimente de gală.
1. Sports Festival – Alături de Simona Halep
Nadia va fi prezentă în tribunele de la Cluj pentru a o susține pe Simona Halep în meciul său oficial de retragere, un moment extrem de încărcat de emoție pentru tenisul românesc. Prezența celei mai mari gimnaste din toate timpurile la acest eveniment demonstrează respectul reciproc dintre marile noastre campioane.
2. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)
Pe lângă componenta sportivă, Nadia Comăneci va fi o apariție de top și la TIFF 2026. Ea va lua parte la proiecții speciale și evenimente culturale, aducând strălucirea de la Hollywood și Madrid direct pe covorul roșu din Piața Unirii din Cluj.
De la alergarea alături de copii pe străzile Bucureștiului, la standing ovation-ul primit de la elita sportului spaniol, și până la marile festivaluri din Ardeal, Nadia Comăneci continuă să scrie istorie și să inspire generații întregi, amintindu-ne tuturor că perfecțiunea nu are termen de expirare.
In ciuda unora care, prin micimea lor, nu înțeleag că performanța se face și prin simboluri, prin idoli, prin recunoașterea valorilor și nu doar în sălile de antrenament, lumea întreagă continuă să omagieze valori ale lumii sportive, acestea devenind simboluri pentru noi generații de tineri: „Trecutul este o torță aprinsă pe care înaintașii ne-au predat-o nu ca să ne încălzim la umbra ei, ci ca să ne lumineze drumul spre viitor.”