Tragerea Loto, 10 august: Cât valorează premiul cel mare. Numerele câștigătoare







Duminică, 10 august 2025, au loc noi extrageri ale Loteriei Române, la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Așa cum prevede calendarul obișnuit, tragerile sunt organizate săptămânal în zilele de joi și duminică.

La cea mai recentă extragere, desfășurată joi, 7 august, Loteria Română a anunțat un total de 19.789 de câștiguri, cu o valoare cumulată ce depășește 1,47 milioane de lei. Rezultatele extragerii de duminică le puteți afla imediat de pe evz.ro.

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Pentru extragerile de duminică, mizele rămân mari. La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 5,48 milioane de euro. De asemenea, la Loto 6/49, premiul de la categoria I depășește 19,70 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,88 milioane de euro.

Și la celelalte categorii se înregistrează sume considerabile. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 2,35 milioane de lei, adică peste 463.400 de euro.

Pentru tragerea Joker, categoria I pune la bătaie un report de peste 27,82 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,48 milioane de euro. La aceeași loterie, categoria a II-a înregistrează un report ce depășește 65.200 de lei, adică mai mult de 12.800 de euro.

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la o valoare de peste 1,34 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 265.400 de euro.

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se raportează un fond de câștiguri de peste 622.300 de lei (circa 122.600 de euro), în timp ce la Super Noroc, categoria I vine cu un report ce depășește 145.000 de lei, adică peste 28.500 de euro.

La extragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, un jucător a obținut un câștig de 76.111,50 lei la categoria a II-a. Biletul câștigător a fost achiziționat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro.

Tot prin aceeași aplicație a fost jucat și biletul norocos care a adus un premiu de 65.295,77 lei la categoria a III-a a jocului Joker.

În cadrul extragerii Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri egale, în valoare de 60.160,66 lei fiecare. Biletele au fost jucate în diverse locații: la agenții loto din Păuliș (județul Arad), Suceava, sectorul 2 al Capitalei, precum și online, pe platforma joaca.loto.ro, informează Loteria Română.