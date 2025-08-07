Social

Tragerea Loto, 7 august. Au fost extrase numerele câștigătoare. Premiile puse în joc

O nouă tragere Loto a avut loc joi, 7 august, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc

Numerele câștigătoare:

Joker:  11 / 11, 22, 27, 21, 34 Loto 6/49:  49: 42, 2, 46, 18, 31, 28 Loto 5/40: 27, 5, 24, 38, 36, 16 Noroc: 8 1 0 2 3 1 5 Noroc Plus: 5 1 1 0 5 7 Super Noroc: 4 2  2 5 4 5

Loteria Română a anunțat că un report de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la categoria I, reportul a ajuns la peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Tragerea Loto de duminică, 3 august

La tragerea Joker, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Bucureşti, Sectorul 5 şi online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi pe joacaloto.ro.

