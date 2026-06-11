Din cuprinsul articolului Cel mai mare cutremur din acest an

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs joi dimineața, la ora 1:58, în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 119,4 kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 44 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 68 km est de Sfântu-Gheorghe, 78 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.

De la începutul lunii iunie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 pe Richter. Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.