Cel puțin 32 de persoane au murit și alte peste 130 au fost rănite după cutremurul cu magnitudinea de 7,8 produs luni în largul insulei Mindanao, din sudul Filipinelor. Autoritățile au intensificat operațiunile de căutare și salvare, în timp ce locuitorii din zonele afectate au relatat momente de panică provocate de seism și de numeroasele replici care au urmat, potrivit Reuters.

Cutremurul s-a produs în cursul dimineții, la aproximativ 20 de kilometri de coasta provinciei Sarangani, și a fost resimțit pe o arie extinsă. Seismul a afectat puternic sudul Filipinelor, inclusiv regiunea Mindanao, dar undele sale au fost resimțite și în orașul Manado, situat pe insula indoneziană Sulawesi, la aproximativ 420 de kilometri distanță.

Potrivit celor mai recente informații furnizate de autorități, bilanțul a ajuns la cel puțin 32 de morți și 134 de răniți. Majoritatea victimelor au fost surprinse de căderile de moloz și de alunecările de teren produse în urma seismului. În orașul General Santos, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori, oamenii au povestit că au trăit unele dintre cele mai dificile momente din viața lor.

Printre imaginile care au circulat după cutremur se află și filmarea surprinsă în momentul prăbușirii unei clădiri în care funcționa un restaurant de tip fast-food. În imagini apar persoane care fug din zonă în timp ce un nor dens de praf acoperă împrejurimile.

Cutremurul s-a produs într-un moment în care elevii reveneau la cursuri după vacanță, ceea ce a amplificat starea de panică în multe comunități afectate. Autoritățile filipineze au mobilizat armata și echipele specializate în intervenții de urgență pentru a sprijini operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor.

După producerea seismului au fost emise avertizări de tsunami în mai multe state din regiune. La mai bine de șase ore de la emiterea alertelor, autoritățile au anunțat ridicarea acestora în sudul Filipinelor, în nordul Indoneziei și în statul malaysian Sabah de pe insula Borneo.

Până la anularea avertizărilor, locuitorilor din zonele de coastă li s-a cerut să se retragă către regiuni aflate la altitudini mai mari. Sistemul american de avertizare împotriva tsunamiurilor a transmis inițial că mai multe țări ar putea fi afectate, iar Australia a avertizat asupra unor posibile valuri pe coastele sale nordice.

În Japonia a fost observat un tsunami de cel mult 20 de centimetri, ceea ce a determinat perturbări ale traficului maritim și închiderea preventivă a unor plaje.

Evaluarea completă a pagubelor este îngreunată de activitatea seismică intensă care continuă în regiune.

Potrivit agenției filipineze de seismologie, după cutremurul principal au fost înregistrate peste 200 de replici, dintre care cel puțin nouă au fost puternice și au fost resimțite pe întreaga insulă Mindanao. Cea mai intensă replică a avut magnitudinea de 6,7.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a dispus declanșarea intervenției de urgență și a cerut instituțiilor statului să pregătească ajutoare, centre de evacuare și resurse pentru eventuale operațiuni suplimentare de salvare.

„Guvernul naţional acţionează şi nu vom lăsa Mindanao singur", a declarat Marcos într-un comunicat.

În General Santos și în alte localități din apropiere, numeroase clădiri au fost avariate. Unele au rămas fără geamuri și fațade, iar altele s-au prăbușit complet.

Un spital din Filipine a fost evacuat după apariția unor fisuri în structura clădirii, iar una dintre clădirile Universității Notre Dame din Dadiangas s-a prăbușit. Din fericire, în acel moment nu se afla nimeni în interior. Locuitorii au relatat că au rămas fără apă și energie electrică după seism.

„Când am ajuns acasă, nu era nici curent electric, nici apă. Suntem cu toţii afectaţi, nu avem nimic de băut”, a spus Jayson Manarca, un şofer de triciclu în vârstă de 30 de ani.

În orașul Alabel, din provincia Sarangani, cutremurul a surprins participanții la o ceremonie de ridicare a drapelului organizată de poliție, iar mai multe persoane au leșinat în timpul seismului.

Filipine și Indonezia se află în zona cunoscută drept „Inelul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe glob, unde se produc anual sute de cutremure.