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Cutremur de 7,8 în Filipine. Alerta de tsunami rămâne activă

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Cutremur de 7,8 în Filipine. Alerta de tsunami rămâne activăcutremur Filipine / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Cel puțin trei persoane au murit și alte cinci au fost rănite după un cutremur cu magnitudinea 7,8 care a lovit miercuri dimineață sudul Filipinelor, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de poliție, potrivit BBC.

Seismul a provocat prăbușirea unor clădiri, a avariat zeci de construcții și a declanșat alerte de tsunami în mai multe state din regiune.

Cutremurul s-a produs la ora 07:37, ora locală, în largul insulei Mindanao, una dintre cele mai populate zone din sudul Filipinelor. Autoritățile continuă operațiunile de căutare și evaluare a pagubelor, în timp ce populația este avertizată să evite clădirile afectate și zonele de coastă aflate sub monitorizare.

Bilanțul victimelor și pagube importante

Poliția filipineză a confirmat că seismul a provocat moartea a cel puțin trei persoane și rănirea altor cinci. Potrivit autorităților, 37 de clădiri au fost avariate, majoritatea fiind spații comerciale.

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În orașul General Santos, aflat în apropierea epicentrului, mai multe construcții au suferit daune semnificative. Printre cele mai vizibile imagini apărute după cutremur se numără prăbușirea unor restaurante aparținând lanțului filipinez Jollibee, surprinsă în înregistrări distribuite pe rețelele sociale.

Echipele de intervenție continuă verificările pentru a stabili dacă există persoane blocate sub dărâmături.

Alertă de tsunami încă activă în Filipine

Autoritățile filipineze au anunțat că avertizarea de tsunami rămâne în vigoare, chiar dacă valurile observate până acum au fost relativ reduse.

Winchelle Ian Sevilla, specialist al Institutului de Vulcanologie și Seismologie din Filipine, a declarat că instrumentele continuă să înregistreze oscilații ale nivelului mării.

„Nu vom ridica deocamdată avertizarea de tsunami deoarece instrumentele noastre încă înregistrează valuri tsunami. Au fost observate și perturbări ale nivelului mării”, a explicat oficialul.

Potrivit măsurătorilor efectuate, valurile au avut în unele zone înălțimi de câțiva centimetri.

Valuri tsunami observate în Filipine, Indonezia și Palau

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a confirmat că valuri tsunami au fost înregistrate în mai multe zone din Pacific.

În orașul Davao, din sudul Filipinelor, a fost măsurat un val de aproximativ 0,5 metri. În provincia Sulawesi de Nord din Indonezia au fost observate valuri de până la 0,8 metri, iar în Palau au fost înregistrate oscilații minore ale nivelului mării.

Între timp, Indonezia a ridicat avertizarea de tsunami emisă anterior, iar Australia și Noua Zeelandă au anunțat că nu există riscuri semnificative pentru teritoriile lor.

Aeroport închis și zeci de replici după seism

Aeroportul din General Santos și-a suspendat temporar activitatea pentru verificări de siguranță. Autoritatea pentru Aviație Civilă din Filipine a precizat că celelalte aeroporturi din regiunea Mindanao funcționează normal.

Institutul filipinez de vulcanologie a raportat cel puțin 16 replici după seismul principal. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 1,3 și 6,7, ceea ce menține riscul unor noi pagube în zonele deja afectate.

Crucea Roșie și echipele de intervenție, mobilizate la nivel maxim

Crucea Roșie Filipineză a anunțat că a activat nivelul maxim de alertă și a trimis echipe în teren pentru evaluarea pagubelor și coordonarea operațiunilor de evacuare.

Autoritățile au cerut populației să nu reintre în clădirile care prezintă fisuri sau alte semne de deteriorare până la finalizarea inspecțiilor tehnice.

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