Statele Unite au transmis oficial Filipinelor o cerere de extrădare a pastorului Apollo Quiboloy, lider religios cunoscut și apropiat al fostului președinte Rodrigo Duterte, pentru a răspunde în fața justiției americane în dosarul privind acuzații de trafic sexual și abuz asupra unor adepte, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut joi de autoritățile filipineze, care au confirmat că solicitarea americană a fost înaintată către Departamentul de Justiție din Filipine.

Cazul este unul dintre cele mai mediatizate din țară, având în vedere influența lui Quiboloy și milioanele de credincioși care îi urmăresc activitatea.

Ambasadorul Filipinelor în Statele Unite, Jose Manuel Romualdez, precum și Ministerul filipinez al Afacerilor Externe au confirmat că documentele oficiale au fost transmise Departamentului de Justiție.

Potrivit procedurii legale, extrădarea nu poate avea loc imediat. Autoritățile judiciare filipineze trebuie mai întâi să analizeze solicitarea venită din partea Washingtonului. Dacă aceasta este considerată întemeiată, Departamentul de Justiție va sesiza o instanță din Filipine, care va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extrădare.

Avocatul lui Apollo Quiboloy a declarat că echipa de apărare nu poate comenta deocamdată cererea, deoarece nu a primit încă o notificare oficială.

Apollo Quiboloy este fondatorul bisericii Kingdom of Jesus Christ (KOJC) și se autointitulează „Fiul desemnat al lui Dumnezeu”.

Autoritățile americane îl acuză că ar fi coordonat o rețea de trafic sexual în cadrul căreia tinere erau constrânse să întrețină relații sexuale prin amenințări, intimidare și manipulare religioasă.

Potrivit anchetatorilor americani, unele victime ar fi fost amenințate cu „osânda veșnică” dacă refuzau ordinele liderului religios, iar în anumite cazuri ar fi fost supuse și unor abuzuri fizice.

În urma acestor acuzații, Quiboloy figurează pe lista celor mai căutați fugari a FBI.

Pastorul respinge toate acuzațiile și susține că este nevinovat.

Pe lângă dosarul din Statele Unite, Apollo Quiboloy este cercetat și în Filipine în mai multe cauze penale, inclusiv pentru abuz sexual asupra unui minor și trafic de persoane.

El a fost arestat în septembrie 2024, după o amplă operațiune desfășurată la complexul de aproximativ 30 de hectare al bisericii sale din orașul Davao, în sudul Filipinelor. În prezent, acesta se află în custodia autorităților filipineze și continuă să nege toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, în mod obișnuit, procesele aflate pe rol în Filipine trebuie soluționate înainte ca o eventuală extrădare să poată avea loc, cu excepția situațiilor în care instanțele aprobă o predare temporară către autoritățile americane.

Apollo Quiboloy este una dintre cele mai controversate figuri religioase din Filipine. El este un apropiat al fostului președinte Rodrigo Duterte și conduce o organizație religioasă cu milioane de adepți în Filipine și în comunitățile filipineze din străinătate.

Influența liderilor religioși asupra vieții politice din Filipine este considerabilă, iar cazul Quiboloy este urmărit cu atenție atât de opinia publică, cât și de autoritățile din cele două țări