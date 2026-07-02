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Decizie la Patriarhia Bucureşti. Mitropolia Basarabiei are păstor

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Decizie la Patriarhia Bucureşti. Mitropolia Basarabiei are păstorEpiscopul Antonie/ Sursa foto: Mitropolia Basarabiei
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Hotărârea a fost adoptată joi, 2 iulie, de în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pentru aceeași demnitate a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Sursa foto: Mitropolia Basarabiei

Calea de la medicină la duhovnicie

Episcopul Antonie de Bălţi (Antonie Telembici) s-a născut la 29 mai 1963 în satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi. Din 2014 până în 2018 a fost Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului.

A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

În ședința din 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Mitropolitului Petru al Basarabiei, l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala Patriarhală din București.

Patru ani mai târziu, în 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales, prin vot secret, Episcop de Bălți.

Cine a fost contracandidatul Mitropolitului Antonie

Contacandidatul episcopului Antonie a fost episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud. Cei doi candidaţi au fost desemnaţi de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, întrunit 20 iunie 2026 la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, sub preşedinţia IPS Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

La Sinod au participat episcopul Antonie de Bălţi, episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, şi episcopul Nectarie de Bogdania, vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Misiunea dificilă a Mitropolitului Antonie

Mitropolia Basarabiei a rămas fără conducere după demisia lui Petru Păduraru (cu numele de mirean Ion Păduraru), la sfârşitul lunii mai. Demisia a fost urmată de apariţia pe reţele a unui video compromiţător. Fapt care a afectat profund imaginea bisericii româneşti din Republica Moldova.

Astfel, misiunea principală a Mitropolitului Antonie va fi reabilitarea imaginii şi încrederii în Mitropolia Basarabiei, precum şi continuarea procesului de reântregire a bisericii româneşti din Republica Moldova.

 

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