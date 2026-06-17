Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei se reorganizează după retragerearea fostului mitropolit Petru Păduraru, în urma scandalului cu tentă sexuală de la sfârşitul lunii trecute.

La 16 iunie 2026, la Centrul Eparhial Chișinău, s-a desfășurat ședința extraordinară de constituire a noii componențe a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului. Adunarea reprezintă un organism deliberativ care are drept competență analizarea și soluționarea problemelor administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Şedinţa a avut loc cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, numit recent locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și de Mitropolit al Basarabiei de către Patriarhia Română, potrivit unui comunicat de presă al Mitropoliei Basarabiei.

Pe parcursul lunii curente a fost schimbată şi componenţa adunărilor eparhiale de la Bălţi şi de la Cahul.

Lucrările ședinței de constituire au avut loc în Sala „Mitropolit Gurie Grosu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan de la Chişinău și au fost prezidate de Înaltpreasfinția Sa.

Evenimentul a debutat prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”, de către clericii cu cea mai mare vechime în preoție, dintre membrii noii Adunări Eparhiale. În continuare, un sobor de preoți a oficiat slujba de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și de Mitropolit al Basarabiei, și a Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

În cadrul ședinței au fost validați membrii aleși ai Adunării Eparhiale pentru noul mandat, fiind totodată desemnați reprezentanții Arhiepiscopiei Chișinăului în Adunarea Națională Bisericească pentru perioada 2026–2030.

De asemenea, au fost numiți membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, precum și membrii Consistoriului Eparhial și ai Consistoriului Mitropolitan.

Comducerea Mitropoliei Basarabiei anunţă că momentul constituirii noii Adunări Eparhiale marchează începutul unui nou ciclu de activitate administrativă și pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Chișinăului, „într-un context în care Mitropolia Basarabiei își continuă lucrarea de consolidare instituțională, dezvoltare misionară și apropiere de nevoile clerului și credincioșilor din Republica Moldova”.

La finalul întâlnirii, Mitropolitul Teofan a adresat un cuvânt de apreciere clericilor și mirenilor prezenți, mulțumindu-le „pentru râvna, dragostea și osteneala pe care o depun în slujirea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia”.

ÎPS Teofan i-a îndemnat „să continue, cu aceeași dăruire, lucrarea încredințată spre folosul comunităților pe care le reprezintă”.