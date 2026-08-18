Cancerul nu este, în mod obișnuit, o boală contagioasă, însă în natură există un fenomen extrem de rar în care celulele unei tumori pot trece de la un animal la altul și pot continua să se dezvolte în noua gazdă, potrivit Universității din Vermont.

O astfel de formă de cancer a fost identificată recent la somnul american pitic dintr-un lac aflat la granița dintre Statele Unite și Canada, fiind primul caz cunoscut la pești și primul observat într-un ecosistem de apă dulce.

Descoperirea, publicată în revista Nature în iulie 2026, a atras atenția cercetătorilor deoarece tumorile unor pești diferiți aveau aceeași origine genetică. Cu alte cuvinte, nu era vorba despre cancere apărute independent, ci despre aceeași linie de celule tumorale care pare să fi trecut între indivizi.

În cazul unui cancer obișnuit, celulele bolnave apar în organismul unui individ și se răspândesc, eventual, prin metastaze în interiorul aceluiași corp.

În situațiile foarte rare identificate la unele animale, celulele tumorale pot face însă un pas neobișnuit: părăsesc organismul în care au apărut, ajung la un alt individ și continuă să se înmulțească.

Este un fenomen diferit de transmiterea unui virus sau a unei bacterii care provoacă ulterior cancer. Aici, celula canceroasă este cea care ajunge direct în noua gazdă. Tocmai de aceea cercetătorii compară uneori aceste tumori cu un organism parazitar.

Unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute este tumora venerică transmisibilă canină, o formă de cancer care se transmite în principal în timpul contactului sexual.

Tumora este neobișnuită prin faptul că celulele sale au supraviețuit de-a lungul timpului și au ajuns la câini din numeroase regiuni ale lumii. Din punct de vedere genetic, tumorile actuale sunt urma unei singure linii celulare care a apărut în urmă cu mii de ani.

Este, practic, un cancer care a reușit să supraviețuiască mai mult decât animalul în care a apărut și să continue să existe prin transmiterea de la un câine la altul.

Un alt exemplu este boala tumorală facială a diavolului tasmanian.

Aceste animale se mușcă frecvent între ele, iar rănile provocate în timpul confruntărilor pot permite trecerea celulelor tumorale de la un individ la altul. Boala a avut un impact sever asupra populațiilor de diavoli tasmanieni.

Mai surprinzător este faptul că cercetătorii au identificat două linii tumorale transmisibile independente la această specie. A doua a apărut separat de prima, ceea ce arată că fenomenul se poate produce în mod independent în aceeași populație animală.

Cancere transmisibile au fost identificate și la mai multe specii de moluște, inclusiv scoici și midii.

În aceste cazuri, celulele tumorale pot ajunge în mediul acvatic și pot fi preluate de alte animale. Cercetările au identificat mai multe linii independente de astfel de tumori la bivalve.

Unele dintre aceste linii tumorale au o istorie surprinzător de lungă. Studiile genetice au arătat că anumite cancere transmisibile ale moluștelor au evoluat timp de secole în populațiile lor gazdă.

Cea mai recentă descoperire vine din Lacul Memphremagog, un lac care se întinde între statul american Vermont și provincia canadiană Quebec, potrivit revistei Nature.

Începând din 2012, cercetătorii au observat numeroși somni americani pitici, Ameiurus nebulosus, cu pete și leziuni negre pe piele. În unele dintre eșantioanele analizate, între 23% și 37% dintre pești prezentau melanom.

Inițial, oamenii de știință au luat în calcul posibilitatea ca tumorile să fie provocate de factori de mediu, inclusiv poluare.

Analizele genetice au schimbat însă ipoteza.

Tumorile prelevate de la pești diferiți prezentau aceeași semnătură genetică, indicând faptul că celulele canceroase proveneau din aceeași linie. Cercetătorii au ajuns astfel la concluzia că melanomul este transmisibil între pești.

Aici există încă o mare necunoscută.

Cercetătorii nu au stabilit definitiv mecanismul prin care celulele tumorale trec de la un somn la altul. Sunt luate în calcul contactul direct dintre pești, inclusiv în timpul reproducerii, dar și posibilitatea ca celulele să ajungă în apă sau în sedimente și să fie preluate ulterior de alte exemplare.

Faptul că boala a fost identificată într-un lac de apă dulce este important. Până la această descoperire, cancerele transmisibile cunoscute erau asociate cu câini, diavoli tasmanieni și anumite moluște.

Descoperirea nu înseamnă că oamenii ar putea „lua” cancer de la o altă persoană.

Cancerul uman nu este considerat o boală contagioasă. Pentru ca o linie de celule canceroase să supraviețuiască într-un alt organism ar trebui să depășească bariere biologice extrem de importante, inclusiv sistemul imunitar al noii gazde.

Tocmai capacitatea acestor tumori animale de a face acest lucru îi interesează pe cercetători. Ele oferă un model rar pentru a studia modul în care celulele canceroase se adaptează, evită apărarea organismului și supraviețuiesc pe termen foarte lung.

Există o nuanță importantă în această poveste.

Formularea „al patrulea cancer transmisibil” este folosită pentru a descrie al patrulea mare grup de animale în care fenomenul a fost identificat, nu înseamnă că oamenii de știință cunosc doar patru tumori transmisibile în total.

În literatura științifică au fost descrise mai multe linii independente la câini, diavoli tasmanieni și bivalve. Descoperirea de la somn adaugă însă un nou tip de gazdă și este primul caz cunoscut la pești.

Cancerul rămâne, în esență, o boală a propriului organism. În cele mai multe cazuri, o tumoră nu poate părăsi un individ pentru a se instala în altul.

Există însă câteva excepții spectaculoase. La câini, o linie de celule tumorale a supraviețuit timp de mii de ani. La diavolii tasmanieni, două tumori independente au devenit transmisibile. La mai multe specii de moluște, celulele canceroase pot circula între indivizi. Iar acum, cercetătorii au identificat același fenomen și la somn.

Pentru oamenii de știință, aceste cazuri sunt mai mult decât o curiozitate biologică. Ele arată cât de adaptabile pot deveni celulele canceroase și oferă o ocazie rară de a urmări evoluția unei tumori pe parcursul mai multor generații de gazde.