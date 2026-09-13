Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca reprezintă țara noastră în noua etapă a proiectului european ECHoS. Inițiativa își propune să extindă rețeaua Centrelor Naționale pentru Misiunea privind Cancerul în următorii cinci ani. Scopul principal este transformarea obiectivelor Uniunii Europene în măsuri clare pentru prevenirea, depistarea, tratamentul cancerului și creșterea calității vieții pacienților, conform caleaeuropeana.ro.

Participarea la acest consorțiu oferă o oportunitate majoră de integrare a sistemului medical românesc în strategiile continentale de sănătate. Reprezentantul național în cadrul proiectului a subliniat importanța acestei colaborări internaționale.

„A doua etapă a ECHoS reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a-și consolida rolul într-o comunitate europeană în creștere, angajată în combaterea cancerului prin eforturi comune. Prin conectarea expertizei, priorităților și părților interesate de la nivel național cu partenerii din întreaga Europă, putem trece de la o ambiție comună la acțiuni coordonate și putem contribui la crearea unor soluții care să aibă un impact semnificativ pentru pacienți și comunități”, a transmis Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, reprezentant național al României în cadrul proiectului european ECHoS.

Debutul noii etape a fost marcat recent la Lisabona, unde au fost prezentate rezultatele obținute până în prezent. Până acum au fost recunoscute 17 Centre Naționale pentru Misiunea privind Cancerul la nivel european, punându-se bazele activității pentru următorii cinci ani.

Institutul din Cluj-Napoca s-a alăturat consorțiului în această a doua fază și a participat direct la întâlnirea din Portugalia. Proiectul beneficiază de un buget de 15 milioane de euro alocat prin Misiunea Orizont Europa. Astfel, în total, 61 de organizații partenere din 30 de țări colaborează pentru a accelera măsurile împotriva bolilor oncologice la nivel național, regional și local.