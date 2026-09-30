Opt persoane au fost trimise în judecată, în stare de arest preventiv, după ce au blocat și au atacat o ambulanță care transporta un pacient, în județul Cluj. Incidentul s-a petrecut în august, pe un drum din localitatea Căprioara, unde agresorii au lovit autospeciala cu topoare, răngi, pari și pietre, spărgând parbrizul și rănind un membru al echipajului medical. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, unul dintre salvatori a avut nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale, iar ancheta a fost finalizată prin trimiterea în judecată a celor opt inculpați.

Incidentul violent a avut loc în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orelor 22:20-22:30, pe drumul județean DJ 109A, în localitatea Căprioara, din județul Cluj.

Potrivit anchetatorilor, o ambulanță aparținând ISU Cluj, aflată în misiune, transporta un pacient către spital. În autospecială se aflau și membrii echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, care asiguraseră preluarea și îngrijirea persoanei.

Deplasarea echipajului a fost întreruptă după ce mai multe persoane au poziționat două autoturisme pe carosabil, blocând trecerea ambulanței. Ulterior, grupul a început să lovească autospeciala, deși aceasta transporta un pacient care avea nevoie de asistență medicală.

Procurorii susțin că atacul a fost îndreptat în mod repetat asupra vehiculului de intervenție, fiind folosite mai multe obiecte contondente.

Conform rechizitoriului întocmit de procurori, ambulanța a fost lovită în repetate rânduri la nivelul capotei, parbrizului, aripilor și caroseriei, cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre.

„Ulterior, inculpaţii au atacat autospeciala, lovind în mod repetat capota, parbrizul, aripile şi caroseria cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă şi pietre, provocând avarierea vehiculului şi tulburând grav ordinea şi liniştea publică”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

În timpul agresiunii, o piatră a spart parbrizul, iar cioburile au ajuns în interiorul ambulanței și au rănit un membru al echipajului medical. Potrivit anchetatorilor, acesta a suferit leziuni care au necesitat între 18 și 20 de zile de îngrijiri medicale.

Deși autospeciala a fost avariată, iar unul dintre salvatori a fost rănit, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

Agresiunea din Căprioara a atras atenția publică încă din luna august, după apariția unor informații potrivit cărora atacul ar fi fost provocat de zvonuri răspândite pe TikTok despre o presupusă ambulanță care ar răpi copii.

Potrivit relatărilor din presa locală, echipajul medical fusese solicitat să intervină la un caz în comuna Recea-Cristur. La intrarea în localitate, membrii echipajului ar fi cerut indicații unor localnici pentru a ajunge la adresa pacientului, însă aceștia ar fi început să filmeze ambulanța și să devină agitați.

După preluarea pacientului, în timp ce autospeciala se îndrepta spre Spitalul din Dej, două autoturisme i-au blocat drumul. Ulterior, mai multe persoane au atacat ambulanța cu obiecte contondente și pietre.

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență au condamnat public agresiunea, atrăgând atenția asupra pericolelor generate de informațiile false distribuite pe rețelele de socializare.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin reţele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operaţie, un pacient pus în pericol şi o ambulanţă nouă scoasă temporar din serviciu”, declara atunci șeful DSU, Raed Arafat.

Oficialul a subliniat că informațiile despre presupusele ambulanțe care răpesc copii sunt false și pot pune în pericol atât personalul medical, cât și pacienții.

Totuși, rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej nu stabilește explicit că zvonurile de pe TikTok au reprezentat motivul atacului.

Una dintre cele mai grave urmări ale agresiunii a fost rănirea șoferului ambulanței, care a suferit un traumatism ocular sever, provocat de cioburile parbrizului spart.

Ambulanțierul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, după ce vederea i-a fost puternic afectată. Managerul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, medicul Horia Simu, declara la momentul respectiv că, inițial, câmpul vizual al angajatului fusese redus la aproximativ 5%.

După operație, starea acestuia s-a îmbunătățit, iar vederea a fost recuperată până la aproximativ 80%, potrivit informațiilor comunicate la 10 august.

Autospeciala atacată era o ambulanță de tip C, achiziționată recent prin PNRR. Din cauza avariilor suferite, aceasta a fost scoasă temporar din serviciu, potrivit informațiilor publicate de Radio România Constanța.

Cercetările au început imediat după atac, iar pe 9 august polițiștii au anunțat reținerea pentru 24 de ore a trei tineri din zona Recea-Cristur, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani.

Ulterior, ancheta a fost extinsă, iar procurorii au solicitat arestarea preventivă a șapte persoane, dintre care șase bărbați și o femeie. Judecătoria Dej a admis propunerea pe 10 august și a dispus arestarea acestora pentru 30 de zile.

Cei șapte au contestat măsura, însă Tribunalul Cluj le-a respins contestațiile ca nefondate, printr-o decizie definitivă pronunțată pe 20 august.

La finalizarea anchetei, procurorii au dispus trimiterea în judecată a opt inculpați, toți aflați în arest preventiv. Rechizitoriul a fost emis pe 29 septembrie 2026, iar comunicatul Parchetului nu oferă detalii despre împrejurările în care a fost inclusă cea de-a opta persoană în dosar.

Inculpații sunt acuzați de lovirea unui membru al personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Dej, unde urmează să fie parcurse etapele procedurale. Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.