Aproximativ 8.000 de credincioși din Voluntari, județul Ilfov, sunt așteptați la Iași, pentru a participa la pelerinajul organizat de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii vor călători cu 160 de autocare, care vor ajunge în oraș în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Autoritățile locale au stabilit deja zonele de parcare și pregătesc restricții de circulație pe mai multe străzi din apropierea Catedralei Mitropolitane.

Deplasarea credincioșilor din Voluntari este organizată cu sprijinul Primăriei, iar numărul mare de participanți va impune măsuri suplimentare pentru gestionarea traficului și menținerea ordinii publice.

Potrivit Poliției Locale, cele aproximativ 160 de autocare care transportă pelerinii din Voluntari vor sosi în Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Vehiculele vor fi parcate pe un bulevard din apropierea Catedralei Mitropolitane, în zone special amenajate pentru staționare.

Autoritățile au pregătit măsuri pentru a evita blocajele rutiere, în condițiile în care sosirea celor 8.000 de credincioși se suprapune cu pregătirile pentru unul dintre cele mai importante evenimente religioase organizate anual în capitala Moldovei.

Mai multe străzi din apropierea Catedralei Mitropolitane vor fi închise circulației începând de la mijlocul săptămânii viitoare, pentru a permite desfășurarea în siguranță a pelerinajului.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău va mobiliza efective importante la Iași, în perioada 8-15 octombrie, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice.

Comandantul unității, colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru, a anunțat că forțele de ordine vor institui un dispozitiv special, iar pentru credincioși va fi amenajat un culoar unic de acces către racla cu Sintele Moaște. Măsura urmărește să faciliteze deplasarea participanților și să reducă timpul de așteptare.

Jandarmii le recomandă pelerinilor să se înarmeze cu răbdare, întrucât, din cauza numărului mare de participanți, timpul petrecut la coadă ar putea fi de mai multe ore. De asemenea, credincioșii sunt sfătuiți să poarte haine adecvate condițiilor meteorologice și să respecte traseul stabilit de organizatori, fără să părăsească culoarul de acces.

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva va începe joi, 8 octombrie, când racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată într-un baldachin special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Anul acesta, credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Acestea vor fi așezate alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a putea fi cinstite de pelerinii veniți din toate regiunile țării.

Racla cu sfintele moaște va rămâne în curtea catedralei până la 15 octombrie, când va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Unul dintre cele mai importante momente ale manifestărilor religioase va avea loc pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, când va fi oficiată Sfânta Liturghie.

Slujba va fi săvârșită de zeci de preoți pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Autoritățile estimează că peste 200.000 de persoane vor participa anul acesta la pelerinajul de la Iași. Pentru gestionarea fluxului mare de credincioși, vor fi mobilizate efective suplimentare de ordine publică, iar măsurile de siguranță vor fi intensificate pe toată durata evenimentului.