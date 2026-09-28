Fișă de personaj: 11 crime, între 1888 și 1891, identitate necunoscută, speculații – mii de teorii ale conspirației și cel puțin 250 de versiuni literare, cinematografice sau de televiziune care se învârt în jurul unei singure întrebări: Cine a fost Jack the Ripper/Jack Spintecătorul? O întrebare care a rămas fără răspuns de 138 de ani.

Nu cred că are rost să facem acum o trecere în revistă a omorurilor din Whitechapel care au pus Anglia pe jar, începând cu august 1888 sau a victimelor, în general prostituate, ale căror trupuri au fost mutilate. Cei interesați găsesc o bază de date mult mai completă decât aș reuși eu să însăilez aici.

Interesant este cum, în acea epocă în care circulația informației nu avea viteza de astăzi, febra primului criminal în serie potrivit accepțiunii moderne a cuprins întreg mapamondul și, evident, și România.

Am apelat pentru a ilustra acest lucru la câteva notițe, știri din noiembrie 1888 – februarie 1889 din care se vede clar că ziariștii care traduceau depeșele din Marea Britanie se adresau unui public care știa cine este personajul și background-ul.

Mai mult, observăm că traducerea lui Jack The Ripper – Jack Care Sfâșie/Rupe – fusese adoptată încă de acum 138 de ani în formula care face și astăzi ”carieră”: Jack Spintecătorul.

Am ales o știre care trădează isteria vremii, un individ bătut în stradă pentru că striga că el e Jack, o glumă dementă a unui hărțuitor londonez și o știre perfect falsă din 30 ianuarie 1889: Spintecătorul a fost prins!

(Jack The Ripper). O violentă emoţiune a cuprins într’una din seri pe locuitorii lui Whitechapel prin faptele şi gesturile unui om, care traversa strada comercială, foarte aproape de locul unde fusese asasinată Mary Janne Kelly, strigând: „Eu sânt spintecătorul femeilor, Jack The Ripper“.

Acest individ avea figura înegrită şi gesticula ca un nebun. Doi tineri repezindu-se asupra lui, l-au arestat imediat. Dar îndată mulţimea, care se adunase, a început să strige: „moarte spintecătorului!“

Câteva bastoane au fost chiar ridicate şi au căzut pe umerii individului, lovind totodată şi pe două femei, care îl ţineau. Din fericire poliţia a alergat. Un moment mai târcjiu şi poporaţiunea făcea bucăţi pe aşa numitul JackThe Ripper şi ar fi fost atunci imposibil de a-şi recunoasce identitatea şi de a stabili inocenţa sau culpabilitatea sa.

Individul în cestiune a fost condus înaintea comisarului de poliţie din Loman Stret. El a refuzat de a face cunoscut numele seu, dar a declarat, că exercită profesiunea de medic şi că e ataşat la spitalul Saint George. E brun, cu musteaţă şi în etate de 25—26 ani. El poartă ochelari. Se pretinde că întregul fisionomiei sale corespunde semnalamentelor misteriosului personagiu, care ucide femeile din Whitechapel. Este imposibil însă de a afirma, că el este în realitate asasinul.

De altmintrelea publicul a devenit sceptic.

Din Londra ni se scrie că o fată tînărâ a vizitat acum câteva săptămâni pe niște prietene ale sale în Doverstreet. La întorcere a observat că un individ mergea pe urma ei. Și-a abătut calea însă individul tot o urmărea. Atunci s’a urcat într’o trăsură și a poruncit vizitiului s’o ducă în goană la casa tatălui ei în Princes Gate.

Când trăsura s’a oprit la portă, s’a oprit alături de ea în același timp o altă trăsură din care s’a scoborît individul urmăritor. Mai înainte ca fata să sune el s’a apropiat de ea și i-a șoptit la ureche:

Fata abia a putut să sune și a căzut leșinată lângă portă. După cinci minute tatăl ei e furios cu slugile, însă după îndelungate căutări și cercetări n’a găsit nimic și pe nimeni.

Fata a fost bolnavă vr’o două zile, pe urmă a uitat îmtâmplarea până mai deunăzi când s’a dus la un bal. După ce a jucat până a obosit a voit să se ducă acasă. S’a dus să’și ia mantelul de la garderobă. Când l’a desfăcut ca să’l pue pe umeri a dat de o hârtie care era înfiptă cu un ac în căptușală. Pe acesta hărtie erau scrise următorele cuvinte :

Fata fu apucată de o tremurătura nervosă. Pe urmă avu un atac de isterie. Fu dusă acasă pe sus. A doua zi era nebună și a trebuit să fie transportată într’o casa de sănătate. Autorul acestei fapte mișelești a rămas nedescoperit.

Se crede că Jack Ripper, spintecătorul de femei, s’a pus iarăși pe lucru. Cadavrul unei prostituate s’a găsit în Clark’s Hard Papier (mahala din Londra), trecuse mai întâi drept acela al unei sinucise, căci se găsise lângă corp o sticluță ce părea a fi conținut otravă. Dar autopsia a nimicit acesta hipofază. Nu s’a găsit otravă în stomach, și din contra gâtul victimei are semne evidente de strangulare. Poliția e convinsă că se află în fața unei crime a lui Jack the Ripper, care trebue să-și fi schimbat metoda, pentru a înlătura bănuelile.

Cu data de 30 ianuarie ni se comunică din Londra următorele: Pe la amezi a sosit la poliție o depeșă prin care face cunoscut că poliția din Dundee (Scoția) a arestat pe un individ care după tote semnele este Jack Spintecătorul.

Individul în cestie este forte robust, a sosit la Dundee din Londra și s’a instalat într’o casă particulară. Modu cum trăia dânsul atrase atențiunea poliției criminale și de aceea i’a supraveghiat pas cu pas. Alaltăeri gardiștii au pus mâna pe densul și i-au făcut o perchiziție la domiciliu.

Descoperirea a fost dintre cele mai îngrozitore: împachetat într’o ladă, s’a găsit cadavrul unei femei, la care capul era cu desăvârșire deslipit de trup. Partea de jos a trupului era spintecată cu o dibăcie anatomică și piciorele erau retezate iarăși cu măestrie. Individul refusă d’a da vr’o lămurire. Nici numele nu voiesce să și’i spună.

Din Londra a plecat un funcționar superior de la poliție la Dundee. În orice caz individul acesta a fost un om periculos de cel mai reu soiü.