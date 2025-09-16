Un criminolog britanic susține că l-a identificat pe „Jack Spintecătorul”. A reușit folosind metode moderne

Un reputat criminolog britanic susține că a identificat autorul crimelor din Whitechapel și o a șasea victimă a lui Jack Spintecătorul, scrie Daily Express. David Wilson, specialist în criminali în serie, îl indică drept principal suspect pe frizerul polonez Aaron Kosminski. Descoperirea a fost făcută pe baza cartografierii computerizate a locurilor crimelor și a folosirii sistemului HOLMES. Potrivit lui Wilson, tiparul geografic și temporal al omorurilor, plus povestea vieții lui Kosminski, îl plasează în centrul anchetei care a ținut cu sufletul la gură toată țara.

David Wilson, specialist în ucigași și criminali în serie, susține în noua sa carte, “A History of Modern Britain in Twenty Murders”, că autorul ar fi Aaron Kosminski, un frizer polonez asupra căruia istoricii au avut suspiciuni de mai mult timp. Wilson spune că a ajuns la concluzie folosind cartografierea locurilor crimelor pentru a deduce unde locuia făptașul și sprijinul sistemului informatic HOLMES (Home Office Large Major Enquiry System), creat după eșecurile anchetei în cazul „Ucigașului din Yorkshire”.

Argumentul central al criminologului britanic este că crimele au avut loc într-un perimetru restrâns, ceea ce ar indica un autor local. Frizerul Aaron Kosminski a locuit cu fratele și sora sa pe Sion Square, în centrul zonei în care au fost comise omorurile. Potrivit surselor istorice, el se afla în atenția poliției victoriene și era descris drept având „o mare ură față de femei”, în special față de prostituate, și „tendințe ucigașe”. Wilson respinge obiecția clasică a unor „ripperologi”, potrivit căreia autorul ar fi avut o pregătire medicală specială. „În dosar nu există vreo dovadă clară de cunoștințe chirurgicale,” argumentează el. În plus, faptele s-au petrecut în zorii zilelor de vineri sau în weekend, ceea ce, în opinia sa, sugerează un lucrător ocupat în timpul săptămânii. O ipoteză compatibilă cu profilul unui frizer din perioada victoriană.

Dosare medicale indică faptul că Kosminski a fost instituționalizat din 1891, la doar 26 de ani, pentru tulburări psihice și de alimentație. Înainte, ar fi fost internat de mai multe ori din cauza tendințelor violente—inclusiv pentru că ar fi amenințat cu un cuțit—apoi transferat la Colney Hatch și, din 1894, la Leavesden Asylum. Wilson afirmă că natura mutilărilor indică o probabilă alienare mintală a autorului.

La începutul acestui an, un test ADN efectuat pe un șal pătat de sânge găsit la locul în care a fost omorâtă Catherinei Eddowes a fost prezentat drept având „o potrivire 100%” cu ADN-ul unei rude a lui Kosminski. Mai mulți experți au pus însă sub semnul întrebării metodologia, astfel că dosarul a rămas deschis.

Noutatea pe care Wilson o aduce este și identificarea unei a șasea victime: Martha Tabram, găsită cu 39 de plăgi înjunghiate la ora 5 dimineața, pe 7 august 1888, în fața unui bloc. Introducând toate omorurile de femei din Whitechapel (1888–1890) în HOLMES, el spune că modelul temporal și geografic indică șase crime, nu cinci. Între august și noiembrie 1888, cele șase femei au fost ucise în primele ore ale dimineții, pe străzile din Whitechapel—un tipar pe care Wilson îl consideră „semnătura” Spintecătorului, concluzionează Daily Express.