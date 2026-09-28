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Plăcintă cu dovleac, desertul vedetă al toamnei. Cum faci aluatul fraged

Plăcintă cu dovleac, desertul vedetă al toamnei. Cum faci aluatul fragedPlacinta. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Când dovleacul ajunge în piețe și magazine, este momentul potrivit pentru una dintre cele mai apreciate prăjituri de toamnă. Plăcinta cu dovleac și aluat fraged este ușor de pregătit, are o umplutură aromată și poate fi servită atât caldă, cât și rece.

Plăcintă cu dovleac făcută în casă. Rețeta fragedă și aromată pentru toamnă

Ingrediente pentru aluat:

  • 500 g făină
  • 200 g unt rece
  • 100 g zahăr pudră
  • 2 ouă
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 1 linguriță praf de copt
  • un praf de sare
  • 2-3 linguri de smântână, dacă aluatul este prea tare

Ingrediente pentru umplutura de dovleac

  • 1,2 kg dovleac curățat
  • 120 g zahăr
  • 2 linguri griș
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 plic zahăr vanilat
  • un praf de nucșoară, după gust
  • 50 g unt

Cum se pregătește aluatul fraged

Făina se amestecă într-un bol cu praful de copt, sarea și zahărul pudră. Se adaugă untul rece, tăiat cubulețe, apoi ingredientele se frământă rapid cu degetele până când se obține un aluat nisipos.

Se pun ouăle și zahărul vanilat, iar aluatul se frământă până când devine omogen. Dacă este prea tare, se pot adăuga câteva linguri de smântână. Aluatul se învelește și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute.

Dovleac

Sursa foto: dreamstime.com

Cum se pregătește umplutura

Dovleacul se curăță de coajă și semințe, apoi se dă pe răzătoarea mare. Se pune într-o tigaie împreună cu untul și zahărul și se gătește la foc potrivit până când scade cea mai mare parte a lichidului.

La final se adaugă scorțișoara, zahărul vanilat, nucșoara și grișul. Umplutura se lasă să se răcorească înainte de a fi pusă peste aluat.

Cum se montează plăcinta

Aluatul se împarte în două bucăți. Prima parte se întinde și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se întinde uniform umplutura de dovleac, apoi se acoperă cu cea de-a doua foaie de aluat.

Plăcinta se înțeapă din loc în loc cu o furculiță și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Se coace aproximativ 35-45 de minute, până când suprafața devine ușor aurie.

După coacere, plăcinta se lasă să se răcească, apoi poate fi pudrată cu zahăr. Se taie în pătrate și se servește simplă sau alături de o lingură de smântână ori înghețată de vanilie.

Sfat: Pentru o aromă mai intensă de toamnă, în umplutura de dovleac se pot adăuga puțină coajă rasă de portocală și câteva nuci mărunțite.

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