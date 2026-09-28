Când dovleacul ajunge în piețe și magazine, este momentul potrivit pentru una dintre cele mai apreciate prăjituri de toamnă. Plăcinta cu dovleac și aluat fraged este ușor de pregătit, are o umplutură aromată și poate fi servită atât caldă, cât și rece.

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

200 g unt rece

100 g zahăr pudră

2 ouă

1 plic zahăr vanilat

1 linguriță praf de copt

un praf de sare

2-3 linguri de smântână, dacă aluatul este prea tare

Ingrediente pentru umplutura de dovleac

1,2 kg dovleac curățat

120 g zahăr

2 linguri griș

1 linguriță scorțișoară

1 plic zahăr vanilat

un praf de nucșoară, după gust

50 g unt

Făina se amestecă într-un bol cu praful de copt, sarea și zahărul pudră. Se adaugă untul rece, tăiat cubulețe, apoi ingredientele se frământă rapid cu degetele până când se obține un aluat nisipos.

Se pun ouăle și zahărul vanilat, iar aluatul se frământă până când devine omogen. Dacă este prea tare, se pot adăuga câteva linguri de smântână. Aluatul se învelește și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute.

Dovleacul se curăță de coajă și semințe, apoi se dă pe răzătoarea mare. Se pune într-o tigaie împreună cu untul și zahărul și se gătește la foc potrivit până când scade cea mai mare parte a lichidului.

La final se adaugă scorțișoara, zahărul vanilat, nucșoara și grișul. Umplutura se lasă să se răcorească înainte de a fi pusă peste aluat.

Aluatul se împarte în două bucăți. Prima parte se întinde și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se întinde uniform umplutura de dovleac, apoi se acoperă cu cea de-a doua foaie de aluat.

Plăcinta se înțeapă din loc în loc cu o furculiță și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Se coace aproximativ 35-45 de minute, până când suprafața devine ușor aurie.

După coacere, plăcinta se lasă să se răcească, apoi poate fi pudrată cu zahăr. Se taie în pătrate și se servește simplă sau alături de o lingură de smântână ori înghețată de vanilie.

Sfat: Pentru o aromă mai intensă de toamnă, în umplutura de dovleac se pot adăuga puțină coajă rasă de portocală și câteva nuci mărunțite.