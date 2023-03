Plăcintă cu brânză dulce ca la mama acasă. Te lingi pe degete, atât de bună este

Plăcinta cu brânză este simplă, ieftină, ușor de făcut şi face parte din categorie de rețete rustice și gustoase din care face parte și rețeta simplă de prăjitură cu brânză de vaci și stafide.

Ingredientele necesare pentru plăcinta cu brânză dulce

Pentru aluat aveţi nevoie de următoarele produse:

-450 de grame de faină 000 (pentru prăjituri, cozonaci)

-80-90 de grame de faină 550 sau 650 (pentru pâine)

-14 linguri de ulei

-2 ouă întregi

-10 grame de drojdie proaspăta

-1 lingura rasă de zahăr

-1 lingura de lapte

-50-60 de ml. iaurt (sau sana, kefir)

-1 praf de sare

Pentru umplutură

La umplutură aveţi nevoie de următoarele ingrediente:

-800 de grame de brânză de vaci bine stoarsa de zer

-3 ouă mari sau 4 mai mici (pentru umplutură)

-2 linguri de gris

-150 de grame de stafide

-zahar după gust (cât de dulce va place umplutura)

-1 lingură esență de vanilie

-optional, coaja rasă de lămâie sau scorțișoară

-1 gălbenuș de ou

-zahăr pudră (pentru finisat)

-în plus: câteva linguri de faină pentru pâine pentru presărat planul de lucru.

Cum se prepară plăcinta cu brânză dulce

Drojdia se amestecă cu zahărul și se dizolvă cu 1 lingură de lapte călduț. Făina pentru prăjituri (450 de grame) se amestecă cu sarea, se adaugă 7 linguri de ulei, cele două ouă întregi și drojdia amestecată cu laptele:

Se amestecă bine, apoi se adaugă câte o lingură de iaurt, frământând constant, până la obținerea unui aluat omogen, nelipicios și elastic (în funcție de calitatea făinii poate fi nevoie de mai mult sau mai puțin iaurt). Aluatul bine frământat se așează pe planul de lucru presărat cu făină pentru pâine:

E de preferat să se folosească făina pentru pâine pentru presărarea planului de lucru deoarece aceasta având o granulație mai mare decât cea fină, pentru prăjituri, aluatul nu va îngloba făina în exces, îngreunându-se.

Separat, făină pentru pâine (80-90 de grame) se amestecă cu cele 7 linguri de ulei rămase, formându-se o pastă.Aluatul se întinde pe planul de lucru, cu ajutorul sucitorului, într-o foaie de aproximativ jumătate de cm. grosime, care se unge cu pastă de făină și ulei.

Aluatul se rulează strâns, se acoperă lejer cu folie alimentară și se lasă la temperatura bucătăriei aproximativ 10 minute, să se odihnească: În acest timp, se prepară umplutura, amestecând toate ingredientele specifice. După trecerea timpului de odihnă, ruloul de aluat se taie în două și din fiecare parte se întinde câte o foaie subțire, de dimensiunea tavii (am folosit o tavă de 38×35 cm.).

Cât timp se ţine la cuptor

Cu ajutorul sucitorului, se transferă foaia în tava căptușită cu hârtie de copt. Deasupra se pune umplutura și se nivelează:

Se acoperă cu cea de a doua foaie. Pentru a putea tăia plăcinta mai frumos, eu am tăiat foaia de sus în pătrate cât a fost crudă (după aceea am constatat că nu ar fi fost necesar, plăcinta se taie foarte ușor, fără să se împrăștie foile) apoi am finisat aluatul ungând delicat cu pensula cu gălbenuș de ou bătut cu 2 lingurițe de apă rece.

Se dă plăcintă la cuptorul preîncins la 200 de grade Celsius, după 10 minute reducându-se focul la 180 de grade Celsius. În total, plăcinta se coace aproximativ 35-40 de minute, până se rumenește frumos (depinde și de cuptor).

Tava cu plăcintă fierbinte, imediat ce e scoasă din cuptor, se acoperă cu un prosop de bucătărie și se lasă în jur de 20-30 de minute să se mai răcească. Apoi se pudrează cu zahăr pudra și este perfectă de mâncat.

Sursa: lauralaurentiu.ro.