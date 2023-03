Plăcinta de post cu varză după rețeta celebrului bucătar Sorin Bontea: „Mama ei de plăcintă. A fost așa de bună” 

Chef Sorin Bontea, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”, ne recomandă o rețetă specială de plăcintă de post cu varză, numai bună pentru Postul Paştelui: „Acum ceva timp am fost la un prieten acasă și am mâncat o plăcintă de post cu varză făcută de mama lui, genul ăla de plăcintă moldovenească… Mama ei de plăcintă… A fost așa de bună! Am cerut rețeta ca să o fac și eu”, a spus Sorin Bontea.

Cum se prepară plăcinta cu varză de post

Sorin Bontea: O să începem cu aluatul, pentru că trebuie să-l las să se odihnească 30 de minute. 500 ml de apă caldă, nu fierbinte, o lingură de zahăr, o linguriță de sare, 3 linguri de ulei, o lingură de oțet și 700-750 gr de făină. Atenție, pot fi și 800 gr, pentru că e în funcție de umiditatea pe care o are făina.

După ce a pus toate ingrediente în robotul de bucătărie a spus: „Pentru genul acesta de aluat folosesc cârligul pentru frământare. Pentru aluat iau de obicei făină tip 650, aceea de pâine. Când începe aluatul să se strângă pe cârlig, este aproape gata, a explicat bucătarul.

Sorin Bontea nu căleşte foarte mult varza

În timp ce robotul mixa aluatul, chef Sorin Bontea a mai adăugat din când în când câte o lingură de făină, apoi încă o lingură de ulei. Atunci când aluatul începe să nu mai lipească înseamnă că este gata. Apoi și-a trecut mâna puțin prin făină, ca să pună și pe aluatul din bol, puțin, pe margine, pentru a-l putea desprinde de pe marginile vasului.

„Las aluatul să se odihnească 30 de minute. Între timp călesc ceapa și varza. Punem ulei într-o oală, lăsăm puțin să se încingă, punem ceapa, o călim puțin, cu grijă să nu se ardă, apoi punem varza. Am folosit jumătate de varză și două cele potrivite. Eu nu călesc foarte mult varza, ci doar cât să fie sticloasă și să se înmoaie puțin, pentru că vreau să rămână și crocantă”, a mai spus chef Sorin Bontea.

Trucurile lui chef Sorin Bontea pentru împăturirea plăcintei

După ce a dat la o parte de pe foc oala în care a călit ceapa și varza, le-a condimentat cu sare și piper, după gust, apoi le-a lăsat să se răcească. Apoi, a început să prelucreze aluatul. A presărat făină pe un blat de lucru, a împărțit aluatul în opt bucăți cât de cât egale, pe care le-a format cu o mână până au devenit „mingiuțe”, apoi le-a aplatizat și apoi le-a întins cu sucitorul, având grijă să rămână cât mai rotunde.

Foaia de aluat astfel întinsă are un mare secret, spune chef Sorin Bontea: „Trebuie făcută cât mai subțire, să se vadă degetul prin ea. Și ar fi bine să fie atât de mare cât este diametrul tigăii folosite”.

Apoi a pus ulei la încins într-o tigaie, 3 linguri, apoi a pus varză pe foaie, într-un strat suficient de gros, și a împăturit plăcinta astfel încât să sudeze bine marginile. A pus apoi plăcinta la prăjit, a lăsat-o câteva zeci de secunde pe o parte și, când a simțit că s-a rumenit puțin a întors-o. „Nu le finalizez la prăjit, ci în cuptor.

Așa că fiecare plăcintă a fost doar puțin rumenită în tigaia cu ulei, apoi fiecare bucată a fost scoasă și pusă pe foaie de copt, într-o tavă, care a fost dată la cuptor. A mai lăsat astfel plăcintele la gătit, la 180 de grade Celsius, pentru încă 10-15 minute.

