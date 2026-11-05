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Elev rănit cu un cuțit într-o școală din Cluj. Ce a încercat să ascundă de profesori

Elev rănit cu un cuțit într-o școală din Cluj. Ce a încercat să ascundă de profesoriElevi. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială din comuna Cătina, județul Cluj, a fost transportat la spital după ce ar fi fost rănit cu un cuțit de un coleg de 15 ani, în urma unui conflict petrecut în sala de clasă. Copilul le-ar fi spus inițial profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Incident într-o școală din Cluj. Un elev de 13 ani a ajuns la spital

Un conflict între doi elevi, în vârstă de 13 și 15 ani, s-a încheiat cu rănirea unuia dintre ei, la Școala Gimnazială din comuna Cătina, județul Cluj.

Incidentul s-a produs într-o sală de clasă, la scurt timp după sosirea copiilor la unitatea de învățământ. Potrivit informațiilor transmise de autorități, adolescentul de 15 ani l-ar fi rănit pe colegul său mai mic cu un obiect tăietor-înțepător.

Cadrele didactice au solicitat intervenția echipajelor de urgență printr-un apel la 112.

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La școală s-a deplasat un echipaj SMURD, care i-a acordat copilului îngrijiri medicale și l-a transportat ulterior la spital.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Ce le-a spus copilul profesorilor despre rana provocată de cuțit

Inițial, elevul de 13 ani ar fi încercat să explice rana susținând că s-a tăiat într-o sticlă spartă.

Ulterior, după transportarea sa la spital, au apărut informații potrivit cărora leziunea fusese provocată de un cuțit.

Conducerea unității de învățământ a informat Inspectoratul Școlar Județean Cluj despre incident și a solicitat intervenția polițiștilor.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că între cei doi elevi ar fi existat un conflict, în timpul căruia adolescentul de 15 ani l-ar fi rănit pe cel de 13 ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal

Cazul este investigat de polițiștii din județul Cluj, care au început cercetările pentru lovire sau alte violențe.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și modul în care elevul de 15 ani a ajuns să aibă asupra sa obiectul tăietor-înțepător.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de conflictul dintre cei doi minori.

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