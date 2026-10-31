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Violență la spital: pacientă bruscadă și dată afară de un angajat

Violență la spital: pacientă bruscadă și dată afară de un angajat
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat angajat al Spitalului Județean de Urgență din Alexandria a fost surprins în timp ce bruschează o femeie care îi cerea informații despre valorile glicemiei și temperaturii. Incidentul ar fi pornit după ce angajatul a observat că pacienta îl filmează, potrivit ImpactNews24.ro.

Femeia se simțea rău și a cerut niște date medicale de la spital

Un angajat al Spitalului Județean de Urgență din Alexandria a fost filmat în timp ce scoate cu forța o pacientă din unitatea medicală, după ce aceasta a refuzat să oprească înregistrarea video.

Imaginile au fost publicate de jurnaliștii locali de la ImpactNews24.ro, care susțin că incidentul s-a petrecut în incinta spitalului.

În înregistrare, femeia îi cere bărbatului să îi comunice valorile glicemiei și temperatura corporală, explicând că se simte rău.

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„Vreau să știu și eu cât am avut glicemia și temperatura”, spune aceasta. Întrebată de ce dorește informațiile, pacienta răspunde: „Pentru că îmi este rău!”

Femeie, dată afară de la Urgențe, deși se simțea rău

Dialogul a devenit tensionat, iar angajatul spitalului a strigat la femei: „Mă, tu ai venit să te iei cu mine?”.

Când a observat că este filmat, bărbatul i-a cerut femeii să oprească înregistrarea. După ce aceasta a refuzat, i-a cerut să părăsească spitalul, iar ulterior a bruscat-o și a scos-o din incinta unității medicale.

Anestezia, reacții

Sursă: Dreamstime.com

Femeia a declarat că ajunsese la Urgențe din cauza unor dureri la mâini și picioare, a amorțelilor, furnicăturilor și amețelilor. Potrivit acesteia, solicitase de patru ori, înaintea incidentului, să i se comunice valorile glicemiei și temperatura măsurată.

Nu se știe exact ce funcție are agresorul în spital

Identitatea și funcția exactă a angajatului au fost, de asemenea, discutate în mediul online. Dacă informațiile inițiale indicau că bărbatul ar fi asistent medical, mai mulți internauți susțin că acesta este, de fapt, brancardier.

O utilizatoare a rețelelor sociale afirmă că a avut o experiență similară în urmă cu trei ani, când și-a adus tatăl la Urgențe cu ruptură de splină. Femeia îl acuză pe angajat de comportament lipsit de empatie și susține că acesta ar fi bruscat pacienți și în alte împrejurări.

Comentariile publicate online cer conducerii spitalului să ia măsuri, însă materialul video prezentat nu include un punct de vedere oficial al unității medicale.

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