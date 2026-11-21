Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Podul Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată, nu va rămâne în picioare, după o operațiune militară în urma căreia o parte importantă a structurii rutiere s-a prăbușit.

Atacul, desfășurat în mai multe etape în noiembrie, a avariat unul dintre cele mai importante coridoare logistice folosite de Rusia pentru aprovizionarea Crimeei și a trupelor din sudul Ucrainei.

Potrivit informațiilor comunicate de armata ucraineană și relatate de presa internațională, un arc rutier de aproximativ 227 de metri și o porțiune a podului au căzut în strâmtoarea Kerci. Structura feroviară a fost, de asemenea, avariată, iar traficul rutier a fost suspendat. Moscova a anunțat că podul va fi reparat, însă amploarea distrugerilor complică intervențiile.

Armata ucraineană a prezentat atacul drept rezultatul unei operațiuni pregătite în mai multe etape, desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni. Potrivit declarațiilor oficialilor de la Kiev, au fost vizate inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare și echipamente de război electronic, înaintea loviturii asupra podului.

Podul Kerci reprezintă o legătură strategică între Rusia continentală și Crimeea, anexată de Moscova în 2014. Infrastructura este utilizată pentru transportul de combustibil, muniție, echipamente și personal militar către peninsula și zonele ocupate din sudul Ucrainei.

Distrugerea unei porțiuni a căii rutiere poate obliga Rusia să recurgă la rute alternative, inclusiv prin teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, ceea ce ar putea crește presiunea asupra transporturilor militare.

Evaluarea pagubelor și lucrările de reconstrucție sunt complicate de dimensiunea structurii afectate. Oficialii ucraineni au susținut că refacerea podului ar putea necesita o perioadă îndelungată, însă estimările privind durata intervențiilor nu au fost confirmate independent.

Autoritățile ruse au transmis că infrastructura va fi reconstruită. Vicepremierul rus Marat Khusnullin a declarat, potrivit relatărilor publice, că soluțiile tehnice și termenele lucrărilor vor fi stabilite după evaluarea proiectului de către specialiști.

Între timp, atacurile asupra podului și avarierea infrastructurii feroviare au ridicat noi probleme privind transportul și aprovizionarea în zona Crimeei.

Rusia a confirmat că infrastructura a fost afectată și a anunțat că va lua măsuri pentru restaurarea acesteia. Kremlinul a susținut că podul va fi reconstruit și îmbunătățit, în timp ce autoritățile analizează amploarea intervențiilor necesare.

Podul Kerci a fost vizat de atacuri ucrainene și în anii precedenți. Noua operațiune amplifică presiunea asupra unei infrastructuri considerate de Moscova esențială pentru menținerea legăturilor cu peninsula Crimeea și pentru susținerea operațiunilor militare din regiune.

Efectele pe termen lung asupra transporturilor militare ruse depind de durata reparațiilor, de disponibilitatea rutelor alternative și de eventualele noi atacuri asupra infrastructurii strategice.