Vladimir Putin ar accepta o convorbire telefonică directă cu Volodimir Zelenski, susține consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, potrivit Meduza. Declarația vine după ce Kievul a anunțat că este pregătit pentru negocieri directe la nivel de șefi de stat, inclusiv pentru discutarea problemei teritoriale, unul dintre cele mai dificile subiecte ale războiului.

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a afirmat duminică, 1 noiembrie 2026, că președintele rus nu a refuzat niciodată să discute cu omologul său ucrainean. Întrebat de postul rus Vesti dacă Vladimir Putin ar răspunde la telefon în cazul în care ar fi contactat de Volodimir Zelenski, oficialul a răspuns afirmativ.

Declarația readuce în atenție posibilitatea reluării contactelor directe dintre cei doi lideri, în condițiile în care Ucraina susține că o discuție la cel mai înalt nivel ar putea contribui la depășirea blocajului diplomatic. Totuși, disponibilitatea declarată pentru o convorbire nu înseamnă că a fost stabilită o întâlnire sau că există un acord asupra condițiilor negocierilor.

Iuri Ușakov a precizat că Volodimir Zelenski poate veni la Moscova dacă dorește să discute direct cu președintele rus. Consilierul Kremlinului a afirmat că liderul ucrainean transmite semnale prin intermediul mai multor canale, însă o eventuală întâlnire ar trebui să aibă loc în capitala Rusiei.

Potrivit agenției internaționale Anadolu, Ușakov a vorbit și despre formatul viitoarelor negocieri pentru încheierea conflictului. Oficialul rus a susținut că primele runde de discuții ar trebui să se desfășoare în format trilateral, cu participarea Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. Reprezentanții europeni ar putea fi implicați ulterior.

Această propunere arată că Moscova își dorește ca Washingtonul să participe direct la procesul diplomatic încă din prima etapă.

Declarațiile consilierului rus vin după ce ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a confirmat că Volodimir Zelenski este pregătit pentru o întrevedere directă cu Vladimir Putin.

Într-un interviu acordat publicației finlandeze Helsingin Sanomat, citat de Kyiv Post la 30 octombrie, oficialul ucrainean a explicat că o asemenea întâlnire ar putea schimba dinamica negocierilor și ar permite abordarea unor subiecte care nu pot fi rezolvate exclusiv prin intermediul delegațiilor tehnice.

Printre acestea se află problema teritoriilor ocupate, suveranitatea Ucrainei și condițiile unei eventuale înțelegeri pentru încheierea războiului.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea”, a declarat Andrii Sîbiha.

Ministrul a subliniat că Volodimir Zelenski este dispus să discute inclusiv cele mai dificile și sensibile aspecte ale conflictului, în special problema teritorială.

Deși Ucraina și-a exprimat disponibilitatea pentru negocieri directe, cele două părți nu au ajuns la un acord privind locul desfășurării unei eventuale întrevederi.

Potrivit Kyiv Post, Andrii Sîbiha a precizat că Ucraina nu consideră Moscova sau Belarusul drept locuri potrivite pentru o asemenea întâlnire. Ministrul a respins invitația Kremlinului, pe care a calificat-o drept lipsită de seriozitate.

Această diferență de poziție reprezintă un obstacol important în organizarea unei întâlniri. În timp ce Moscova insistă ca Zelenski să vină în capitala rusă, Kievul susține necesitatea unui cadru neutru pentru discuțiile dintre cei doi președinți.

Discuțiile privind o posibilă întâlnire Putin-Zelenski au loc în paralel cu eforturile de reluare a negocierilor dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Un alt canal diplomatic a fost activat pe 27 octombrie, când președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au discutat telefonic cu Vladimir Putin. Potrivit declarațiilor ministrului ucrainean de Externe, convorbirea a fost organizată în coordonare cu Kievul, iar liderului rus i-a fost transmis mesajul Ucrainei privind încetarea focului și organizarea unei întâlniri directe între cei doi președinți.

Kyiv Post relatează că discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite sunt așteptate să continue în noiembrie, la Abu Dhabi. Aceste negocieri ar urma să ofere indicii despre posibilitatea reluării unui proces diplomatic mai amplu.