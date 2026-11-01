Atacurile rusești au ucis peste 100 de clerici și au provocat distrugeri importante în patrimoniul religios ucrainean de la începutul invaziei pe scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski la emisiunea This Week on Capitol Hill. Printre clădirile afectate se numără și lăcașuri de cult cu o vechime de aproximativ o mie de ani.

Circa 120 de membri ai clerului din Ucraina au fost uciși, iar peste 800 de instituții religioase au fost distruse sau avariate în urma atacurilor rusești lansate de la începutul invaziei pe scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a afirmat că unele dintre clădirile religioase lovite aveau o vechime de până la o mie de ani și au fost atacate cu drone și rachete, inclusiv de croazieră și balistice.

„Unele dintre ele aveau o vechime de o mie de ani și au fost atacate în masă cu drone și rachete, atât de croazieră, cât și balistice. Este îngrozitor și o nebunie”, a declarat Volodimir Zelenski.

Moderatorul Tony Perkins l-a întrebat despre acuzațiile unor comentatori americani, printre care Tucker Carlson, potrivit cărora autoritățile de la Kiev ar persecuta minoritățile religioase din Ucraina.

În răspunsul său, Zelenski a prezentat amploarea distrugerilor provocate de război asupra comunităților religioase și a susținut că membrii clerului au fost vizați în mod deliberat de atacurile rusești.

„Rușii au ucis aproximativ 120 de membri ai clerului. În mod intenționat, nu din întâmplare, în atacuri țintite asupra acestor oameni, asupra bisericilor noastre și a altor instituții religioase”, a afirmat liderul ucrainean.

El a menționat și existența Consiliului Panucrainean al Bisericilor și Organizațiilor Religioase, structură care reunește reprezentanții a 15 biserici și grupuri religioase din țară. Organismul se întâlnește pentru a discuta inclusiv despre ajutorul umanitar și despre alte probleme generate de război.

Referindu-se la libertatea religioasă din Ucraina, Zelenski a declarat: „Suntem foarte liberi”.

Tot la 31 octombrie, în timpul vizitei sale în Turcia, Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Istanbul cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Discuțiile au vizat situația umanitară din localitatea Oleshki, aflată sub ocupație rusă, precum și eforturile diplomatice pentru obținerea păcii în Ucraina.

Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei președintelui ucrainean în Turcia, unde acesta urma să discute și cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la Kiev, cei doi au abordat posibilitățile de desfășurare a unei operațiuni umanitare în Oleshki și demersurile pentru pace împreună cu partenerii internaționali.

Zelenski i-a mulțumit Patriarhului Bartolomeu pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru poziția sa publică în legătură cu războiul.

„Îi mulțumesc Preasfințitului pentru poziția sa publică consecventă, pentru sprijinul acordat statului nostru și pentru rugăciunile sale constante pentru pace în Ucraina”, a transmis președintele ucrainean.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este considerat liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe de Răsărit.