Vă propun astăzi un thriller cu acțiunea în anii de după Al Doilea Război Mondial, când încă se ducea la nivel mondial o vânătoare a autorilor celor mai urâte crime împotriva umanității.

Sunt notorii poveștile cu naziști ascunși în America de Sud sau în alte colțuri greu accesibile ale lumii, dar cele mai interesante sunt cele în care criminalii de război s-au ascuns ”la vedere”, în structurile de conducere ale unor țări.

Povestea noastră de astăzi a făcut înconjorul mapamondului la vremea sa, în 1964, ajungând chiar și în presa românească. Lucru de înțeles, pentru că personajul central, Ewald Peters, a ajuns și în România înainte de 1944.

În loc de ”șapou” reproduc o știre care cuprinde pe scurt informațiile:

Ewald Peters, şeful pazei personale a cancelarului Ludwig Erhard, s-a spînzurat în celula sa. El fusese acuzat de participare la omorurile în masă săvîrşite în timpul celui de-al doilea război mondial în Rusia de ocupanţii germani — relatează Myron Kandel, corespondentul din Bonn al ziarului „New York Herald Tribune".

Peters a însoţit pe cancelarul Erhard în călătoria sa la ferma preşedintelui (Lyndon) Johnson din Texas, care a avut loc în decembrie, precum şi în călătoriile făcute de cancelar luna trecută la Londra şi Roma.

Potrivit declaraţiilor oficiale făcute de biroul procuraturii, care se ocupă de cazul lui Peters, acesta a făcut parte din faimoasa „Einsatzgruppe C“, unul din detaşamentele naziste speciale de exterminare, care a asasinat sute de mii de persoane pe teritoriul ocupat din Rusia. Peters a făcut serviciul în regiunea Rostov (Ucraina) în 1942 şi 1943, ca ofiţer de poliţie, avînd titlul de comisar, rang egal cu al unui locotenent în armată.

Biroul procuraturii a declarat că Peters a reușit să înșele pe un paznic, făcîndu-l să iasă din celulă. În lipsa acestuia, s-a spînzurat.

Peters a lăsat două scrisori, una către soţie, cealaltă către judecătorul care a lansat mandatul de arestare. Autorităţile au refuzat să dezvăluie conţinutul scrisorilor. Peters a deţinut acelaşi post şi pe timpul cancelarului Adenauer, aflîndu-se în serviciul siguranţei cu începere din 1950.

În perioada aceea el declara că în timpul războiului a fost ofiţer de poliţie în Ungaria şi în oraşul Kiev. Ministerul de Interne a declarat că în urma controlului făcut în 1960 n-au reieşit nici un fel de fapte compromiţătoare împotriva lui Peters. Procurorul a arătat că sinuciderea închide dosarul lui Peters.

Presa din România acorda spațiu poveștii din Germania, deși în acei ani întâmplărilor de fapt divers nu li se permitea să maculeze imaginea societății socialiste, dintr-un motiv foarte simplu, cazul lui Ewald Peters se consumase în Germania Federală, nu în cea Democrată, adică în partea occidentală a Cortinei de Fier. Mai mult, în anii războiului, Ewald Peters fusese ofițer de poliție judiciară și în România.

De altfel, în relatarea amănunțită care urmează – și care acoperă un segment important din vânătoarea de naziști care se desfășura în Europa – veți vedea că Germania Democrată demasca posibili criminali de război angajați la Bonn, capitala țării rivale pentru că – un amănunt inedit – în partea socialistă a Germaniei rămăseseră mai multe arhive din perioada lui Adolf Hitler decât în cea occidentală.

Încă un lucru, relatarea care urmează nu este o simplă corespondență a unui ziarist german pentru o publicație americană. În 1964, ofițerii CIA au considerat că are valoare operativă și a fost arhivată în dosarele privind cele două Germanii.

Oriunde mergea cancelarul Erhard, Ewald Peters îl însoțea. Cum a ajuns un călău nazist la conducerea serviciului secret german?

De Edward Behr

(Saturday Evening Post · 13 iunie 1964)

În ultimele săptămâni ale vieții sale, Ewald Peters era un om pe care mulți l-ar fi putut invidia. Înalt, chipeș și zâmbitor, la 49 de ani ajunsese în vârful carierei, ca șef de departament în serviciul secret vest-german. În această calitate l-a însoțit pe cancelarul Ludwig Erhard în vizite oficiale la conducătorii lumii occidentale.

În Texas, Peters a fost oaspete la ferma președintelui Lyndon Johnson, a luat parte la un grătar prezidențial și a ascultat un cor de americani de origine germană cântând în germană Deep in the Heart of Texas — Tief in das Herz von Texas. La plecare, i-au dăruit o pălărie texană cu boruri largi.

La Londra, Peters îl însoțise pe cancelarul Erhard la un banchet oferit de lordul primar, iar la Paris îi strânsese mâna președintelui Charles de Gaulle. A urmat Roma, unde Peters, catolic, a stat alături de cancelar la o audiență la Vatican cu papa Paul al VI-lea.

Erhard și-a exprimat public compasiunea pentru suferința lui Nenni, iar presa italiană a apreciat franchețea plină de tact a noilor conducători germani. Peters înțelegea importanța unor asemenea gesturi, fiindcă făcea parte din această nouă Germanie. Un coleg îl descria ca fiind „timid, milos, modest”, opusul ofițerului de Gestapo plin de ifose. Peters i-a scris soției sale, Wanda, că deplasarea la Roma fusese cea mai plăcută dintre toate călătoriile sale de serviciu.

La 30 ianuarie, în ziua în care Peters s-a întors de la Roma la Bonn, Wanda Peters își amintește că era „atât de fericit, atât de vesel. Apoi, cât încă avea paltonul pe el, au venit doi bărbați. Au spus că sunt de la poliție și am crezut că îi sunt subordonați și veniseră să-i dea soțului meu raportul pentru cine știe ce treabă. Eu făceam cafea. Câteva clipe mai târziu, soțul meu a intrat în bucătărie. Era alb la față. Într-un minut se schimbase enorm… Plângea. Doamne, cum mai plângea.”

Două zile mai târziu, la 2 februarie, Peters a rupt metodic cearșafurile de pe patul din celulă, a înnodat fâșiile și a legat un capăt de patul de fier. Apoi și-a făcut un laț rudimentar. În apartamentul său de la primul etaj din Bonn, într-un bloc rezervat funcționarilor de stat, se aflau albume pline cu scrisori de apreciere de la guverne străine și ambasadori, medalii și decorații, printre care Legiunea de Onoare franceză, și o fotografie în ramă de argint a președintelui Kennedy, la a cărui protecție contribuise în timpul vizitei prezidențiale în Germania din vara precedentă.

Fotografia purta dedicația „Lui Ewald Peters, cu cele mai bune urări, John Kennedy.” În celula închisorii vest-germane, Ewald Peters și-a pus lațul în jurul gâtului. Când au ajuns gardienii la el, Peters era mort.

Vestea morții sale i-a șocat pe cei care îl cunoșteau. „În ce mă privește”, a spus dr. Ernst Brückner, șeful Grupului de Securitate de la Bonn, „vinovăția lui nu este nicidecum dovedită. Peters era un om neobișnuit pentru poliție. Iubea muzica, era priceput la gravură, ultimul om pe care ți l-ai fi putut imagina drept criminal de război.”

„Soțul meu avea conștiința cu totul împăcată”, mi-a spus ea. „Discutaserăm despre război foarte deschis. Când venea vorba despre cazurile unor criminali de război, soțul meu spunea: «Chiar am avut noroc că nu m-am amestecat în asemenea lucruri. Am fost doar în poliția judiciară. Nu mi-ar fi plăcut să fiu în pielea lor.»”

Însă procurorii germani însărcinați cu depistarea criminalilor de război resping ideea că moartea lui Peters ar fi fost urmarea vreunei erori judiciare. „A fost tragic că și-a luat viața”, a declarat dr. Heinrich Hesse, procurorul-șef al landului Renania de Nord–Westfalia, unde ar fi fost judecat Peters. „Dar dacă ar fi ajuns în fața instanței, s-ar fi făcut dreptate. Credeți-mă, aveam probe solide.”

Iar probele împotriva lui Ewald Peters indicau că șeful gărzii de securitate a cancelarului Erhard era într-adevăr un criminal de război și că, în Rusia ocupată de germani, între octombrie 1941 și martie 1942, participase la adunarea cu forța și uciderea a 12.000 de evrei ucraineni.

Cazul lui Ewald Peters nu este izolat și nici nu poate fi desprins de întrebarea care revine mereu: s-au eliberat într-adevăr germanii de vina colectivă care a pătat un popor întreg?

Când războiul se apropia de sfârșit, în 1945, trupele aliate s-au îngrozit la vederea acelor ființe scheletice, schimonosite, care încercau să zâmbească din recunoștință pentru eliberarea din Dachau, Buchenwald și Belsen — la Belsen, grozăvia era atât de mare, încât forțele britanice au ras cu buldozerele barăcile fetide pentru a preveni holera.

Atunci s-a pus pentru prima dată întrebarea: cine a făcut toate acestea? Deși Hitler, Himmler și Goering au scăpat cu toții de pedeapsă sinucigându-se, 21 de naziști de rang înalt au fost condamnați de Tribunalul Militar Internațional de la Nürnberg (de fapt la Nurnberg au fost judecați 22 de inculpați, dar 3 au fost achitați n.n.).

Pentru cei dintre cei 80 de milioane și cei 21, distrugerile și haosul din 1945 au oferit o șansă de a scăpa. În flăcări pieriseră orașe și fabrici, dar și arhive și registre.

Unii germani își puteau schimba numele și deveni cu totul alți oameni, cum a făcut Richard Baer, ultimul comandant al lagărului Auschwitz, care a trăit mai bine de zece ani după război ca un tăietor de lemne necunoscut, pe nume Neumann. Alții puteau uita amănuntele trecutului și susține că nu făcuseră decât să-și urmeze carierele alese, ca medici, avocați, bancheri, diplomați, generali și polițiști.

Pe măsură ce timpul trecea, amintirile se estompau și prosperitatea revenea, Germania a ajuns să aibă nevoie de medicii, avocații, bancherii, diplomații, generalii și polițiștii săi.

Aproape că se înțelege de la sine că nimeni nu pune întrebări despre familiile Krupp, Flick și Opel, care conduceau marile conglomerate industriale ale Germaniei, bazate în mare măsură, în timpul războiului, pe munca forțată a deținuților din lagărele de concentrare.

Cât despre urmărirea penală târzie a criminalilor de război, revista poliției germane Kriminalstatistik se plângea recent de „reacția publicului împotriva readucerii în discuție a crimelor naziste… care provoacă o profundă suferință sufletească polițiștilor implicați…”

Într-un climat atât de îngăduitor cu uitarea, era firesc ca unii foști naziști să-și găsească locuri la vârf. Deși fostul cancelar Konrad Adenauer avusese o atitudine ireproșabilă de opoziție față de nazism, ministrul său pentru refugiați, Theodor Oberlaender, a trebuit să demisioneze în 1960 după ce a fost acuzat că servise într-un batalion de poliție numit „Nightingale”, în Europa de Est.

La început, Krüger a susținut că fusese doar membru „cu numele” al Partidului Nazist, dar comuniștii est-germani, care au arhive de război ceva mai complete decât vest-germanii, au prezentat documente care arătau că Krüger se înscrisese în toate organizațiile naziste care îl puteau primi și chiar renunțase la credința protestantă pentru a câștiga bunăvoința naziștilor. Atitudinea lui Krüger, pe care o împărtășeau și alții, se vedea în faptul că se prezenta în primul rând ca o victimă. În scrisoarea de demisie, a scris că „nici astăzi nu cunosc vreo faptă a mea ce ar putea fi considerată o încălcare a legii și a drepturilor omului”.

Multe dintre aceste „victime” (secretizat) că sunt victimele propagandei comuniste est-germane, întrucât comuniștii au susținut neîncetat că Germania de Vest este condusă de foști naziști.

Dar acuzațiile est-germane au obiceiul stânjenitor de a se dovedi adevărate. Iar teoria potrivit căreia Occidentul se poate bizui pe foștii naziști ca pe niște anticomuniști neclintiți are obiceiul, la fel de stânjenitor, de a se dovedi falsă.

Ani la rând, CIA a subvenționat aparatul neoficial de informații al generalului Reinhard Gehlen, șeful serviciului de informații al Înaltului Comandament al armatei germane în timpul războiului. Anul trecut însă, trei dintre colaboratorii săi, foști naziști, au fost condamnați pentru că le transmiseseră sovieticilor tot ce știau.

„Trebuie să vă amintiți”, spune procurorul-șef din Frankfurt, Fritz Bauer, „că 80 la sută dintre germani erau de partea lui Hitler. Când văd criminali de război la judecată, cei mai mulți germani adulți se gândesc: aș fi putut fi eu acolo, dacă n-aș fi avut ceva noroc.”

Bauer și câțiva oameni mai tineri, la fel de preocupați să facă dreptate pe cât de puțin dispuși să dea uitării trecutul, au strâns probele care au dus la procesul aflat acum în desfășurare, în care sunt judecați 21 de membri ai personalului de la Auschwitz. Dar n-a fost ușor. Germania și-a recăpătat suveranitatea deplină abia în 1955, iar primele procese ale criminalilor de război germani în instanțe germane au avut loc abia în 1958.

Guvernului vest-german îi lipseau informațiile de bază și a trebuit să ceară Statelor Unite și Marii Britanii copii fotostatice ale documentelor esențiale. În plus, potrivit Constituției de la Bonn, urmărirea penală este în primul rând de competența guvernelor landurilor, iar poliția federală are atribuții limitate.

Se întâlnea și genul de reticență manifestată de un supraviețuitor de la Auschwitz, acum bucătar la un restaurant, care a refuzat să depună mărturie pe motiv că „clienții mei nu sunt de acord cu procesul și nu vreau să mă trezesc în vreo situație neplăcută din cauza căreia aș pierde clientelă”.

Un deținut al Gestapoului o culesese și o păstrase ca amintire timp de 13 ani, fără să-i cunoască importanța. Abia anul trecut a fost găsit un dulap plin cu documente într-o secție de poliție vest-germană.

Conținea ordinea de bătaie a Einsatzkommandourilor din timpul războiului, trupe speciale de securitate care arestaseră și uciseseră oameni cu zecile de mii în regiunile Europei de Est ocupate de germani. Pe măsură ce soseau probele, un indiciu ducea la altul și o urmărire penală la alta. Din incendiile și umbrele acelei perioade a început să se contureze figura unui om pe nume Peters.

Ewald Peters se născuse cu numele de Ewald Czempiel în provincia Silezia, multă vreme disputată, care astăzi face parte din Polonia. Tatăl său avea o mică băcănie, iar familia era profund catolică.

A început să studieze dreptul la Universitatea din Leipzig, dar, potrivit superiorului său Brückner, „a renunțat la studii fiindcă tatăl lui a murit pe neașteptate și nu mai avea bani să le continue. În tinerețe a lucrat la o bancă. A intrat în poliția judiciară numai pentru că un om ca el, cu cunoștințe de contabilitate, avea șanse bune de avansare”.

Era „bine cotat” de superiorii săi, spune Wanda Peters, adăugând că era extrem de riguros și meticulos și petrecea ore nesfârșite pe urmele unor infractori mărunți. „Îi plăcea munca lui și se pricepea la ea”, spune Wanda, „dar poate că era prea omenos, prea moale. Îl înduplecai mereu ușor și deseori îi ajuta din buzunarul lui pe foștii infractori ajunși la ananghie.”

Cu toată bunătatea lui, Peters se pare că ținea seama de ceea ce Brückner numește „șanse de avansare”. La scurtă vreme după ce a intrat în poliție în 1935, s-a înscris disciplinat în Partidul Nazist. Iar în 1940, în temeiul unei legi de „germanizare” care le permitea germanilor arieni cu nume de sonoritate străină să le schimbe, Ewald Czempiel a devenit Ewald Peters.

Pentru o vreme îl pierdem din vedere pe Ewald Peters, deși știm că îndatoririle de polițist l-au dus la Gotenhafen după ce Germania a anexat acest port polonez. Apoi reapare în Ucraina, în 1941, în cadrul Einsatzkommando 6. Există o fotografie de grup a ofițerilor unității, în care Peters poartă uniforma SS. Purtarea uniformei nu însemna că era membru cu drepturi depline al SS.

Numele lui nu apare nicăieri în registrul membrilor SS descoperit după război. Peters a refuzat să renunțe la credința catolică, spune Wanda, lucru care i-a închis accesul în SS.

Dar Einsatzkommandourile au fost create pentru a duce la îndeplinire „Soluția finală a problemei evreiești” a lui Hitler. Peters însuși, chemat în fața a două comisii de denazificare înainte de reprimirea în poliție, a explicat că în 1941 fusese doar un fel de șef al poliției militare la un comandament al armatei din Kiev, însărcinat cu anchetarea infracțiunilor din unitățile germane.

După 22 iunie 1941, când Hitler a atacat Uniunea Sovietică, armata germană a înaintat repede și cu relativ puțină vărsare de sânge. În Lituania, în Ucraina și în anumite părți ale Poloniei ocupate de ruși, ura față de sovietici a luat forma colaborării cu germanii.

Mii de lituanieni, ucraineni și polonezi au fost înrolați în grabă în unități de miliție conduse de ofițeri germani, unele în cadrul Einsatzkommandourilor, care veneau în urma trupelor germane aflate în înaintare. Recrutarea în Einsatzkommandouri, unități de dimensiunea unui batalion, se făcea la întâmplare. Un judecător de la procesele de la Nürnberg i-a descris pe recruți drept „o adunătură de lepădături intelectuale”. O mare parte dintre ofițeri erau foști polițiști. Soldaților germani care comiseseră abateri minore li se oferea alegerea între a se oferi voluntari pentru „misiuni speciale” și a fi trimiși în fața curții marțiale.

În vara anului 1941, Himmler le-a ordonat Einsatzkommandourilor să rămână cât mai mult în umbră. Trebuiau să le dea est-europenilor un fals sentiment de siguranță și să întocmească, cu ajutorul conducătorilor comunităților evreiești locale, liste cu toți evreii din zonele lor. Evreilor li s-a spus că acest lucru era necesar fiindcă urmau să fie în curând „strămutați” în zone rezervate special pentru ei.

Un supraviețuitor, negustorul Oskar Berger, își amintea astfel operațiunea: „Chiar înainte de «strămutare», toți bolnavii, atât cei de acasă, cât și cei din spitale — vreo patru sau cinci sute de oameni —, împreună cu cei din azilurile de bătrâni și cu orfanii din orfelinate, au fost fie împușcați, fie uciși prin injecție… Trupurile au fost aruncate în gropi așa cum erau îmbrăcate, după ce le-am căutat de bijuterii, aur și bani, pe care trebuia să le predăm SS-ului.

Când treaba a fost terminată, am fost adunați în sinagogă, iar șeful Gestapoului, Thomas, i-a ales pe unii dintre noi pentru a fi trimiși la Treblinka. Călătoria a fost un coșmar. Stăteam ghemuiți în vagoane, înghesuiți, cu copii care plângeau și femei care își pierdeau mințile… Am fost mânați afară din vagoane, în timp ce membri germani și ucraineni ai SS-ului s-au urcat pe acoperișuri și au început să tragă la întâmplare în mulțime. Bărbați, femei și copii se zvârcoleau în propriul sânge…”

Ce făcea Ewald Peters în această perioadă? Probele sunt incomplete. În acele zile, când ample deplasări de trupe aveau loc pe întinderi vaste din sud-vestul Rusiei, ambele tabere ucideau fără deosebire, pe scară largă, uneori în cursul acțiunilor militare, alteori în afara lor. Faptele lui Ewald Peters, care avusese întotdeauna modestia de a-i lăsa pe alții să-și atribuie meritul pentru munca lui, au rămas învăluite în mister.

A fost adus în fața unei comisii care îi încadra pe foștii naziști și a primit gradul D, cel mai puțin important. Atunci, în confuzia înfrângerii, Peters și-a reîntâlnit iubita din copilărie, Wanda, după o despărțire de vreo cinci ani. S-au căsătorit în 1946.

Imediat după căsătorie, Peters a fost arestat de un anchetator al armatei americane. De data aceasta se pare că a fost o eroare judiciară. Anchetatorul căuta un subordonat al agentului nazist Otto Skorzeny, pe nume Peters.

Wanda preda muzică și educație fizică, iar Ewald, latină. „Ne înțelegeam de minune cu toată lumea de la școală”, își amintește Wanda. „Părinții și ceilalți profesori erau atât de drăguți cu noi. Parcă nici nu fusese război.”

Peters n-a predat multă vreme latina. Germania de Vest își întărea repede economia, iar contabilii erau puțini. Timp de șapte ani, Peters a lucrat ca contabil la o fabrică din Regensburg, în timp ce Wanda preda la școala pentru copiii militarilor americani. „Angajatorul său”, a spus Wanda, „n-a vrut deloc să-l lase să plece.” I-a scris lui Peters o recomandare elogioasă.

Era respectat, îndrăgit și se bucura de încredere. Potrivit lui Brückner, era „cu câteva trepte peste polițistul obișnuit. Un om cultivat, care se pricepea la muzică și așa mai departe”.

Dar, fără știrea lui Peters sau a vreunuia dintre superiorii săi, câțiva procurori care anchetau crime de război strângeau probe. Când au avut loc, în 1958, primele procese ale membrilor Einsatzkommandourilor în fața instanțelor germane, au ieșit la iveală tot mai multe nume.

Unitatea lui Mohr ucisese zeci de mii de evrei ucraineni, iar procurorii și-au întemeiat acuzațiile împotriva lui pe mărturiile unor foști membri de rând ai Einsatzkommandoului. Aceștia, fiind simpli soldați care executau ordinele superiorilor, nu au fost ei înșiși puși sub acuzare.

Unii dintre martori fuseseră în Einsatzkommando 6. Au dat numele unor comandanți de pluton. Unul dintre comandanții de pluton ai Einsatzkommando 6, au spus ei, se numea Peters.

Au povestit cum, sub comanda lui Peters, adunaseră cu forța evrei, săpaseră gropi comune și făcuseră parte din plutoane de execuție, în zeci de rânduri.

Foștii soldați din Einsatzkommando 6 au dat mai multe amănunte. Comandantul de pluton pe nume Peters, spuneau ei, se născuse în Silezia poloneză. Înainte de război fusese detectiv în poliția judiciară și ocupase un post în poliția din Gotenhafen. Abia de curând își schimbase în Peters numele anterior, care suna străin. Apoi a venit un denunț anonim: „Omul pe care îl căutați locuiește în zona Bonnului.” Peters este un nume german obișnuit, dar anchetatorii au dat în cele din urmă de Ewald Peters din poliția de securitate. Trei persoane l-au recunoscut dintr-o fotografie.

A fost suficient ca un magistrat german să considere că trebuie emis un mandat de arestare pe numele lui Ewald Peters. Iar la 30 ianuarie, doi bărbați au venit la locuința familiei Peters din Bonn. Wanda Peters își amintește cu nedumerire acel moment. „A spus că bărbații veniseră să-l ia pentru ceva ce se întâmplase în timpul războiului în Rusia, dar, mi-a zis el, «n-am avut nimic de-a face cu lucrurile astea». L-am ajutat să-și facă bagajul.

Într-o scrisoare scrisă cu puțin înainte de a se sinucide, Peters a asigurat-o pe Wanda: „Nu sunt implicat. N-am făcut lucrurile de care sunt acuzat. Dacă există martori, nu spun adevărul.”

După moartea lui Peters, toți vecinii au venit la Wanda să-i transmită condoleanțe. A primit sute de scrisori de la prieteni și zeci de telefoane. Unele scrisori veneau de la părinți și de la colegi profesori pe care îi cunoscuseră în anii de la Regensburg. Toți își exprimau convingerea fermă că Peters era nevinovat. Doar un singur apel telefonic a exprimat altceva decât tristețe. În noaptea de după moartea lui Peters, o voce neclară și răgușită a spus la telefon: „Al tău l-a întâlnit deja pe Diavol?”

La procesul Auschwitz de la Frankfurt și la procesul de la Limburg, unde patru medici sunt judecați pentru uciderea a aproximativ 100.000 de pacienți cu dizabilități intelectuale și tulburări psihotice, în sală se poate afla un anumit număr de tineri veniți să afle despre crimele celor din generațiile anterioare.

Ei își țin răsuflarea auzind mărturiile zilnice despre împușcări și gazări, despre prizonieri în lanțuri cărora li s-a dat foc, despre femei goale mitraliate în timp ce fugeau prin zăpadă și copii apucați de călcâie și azvârliți până când li se izbeau capetele de ziduri de piatră. Nimeni nu poate spune ce simt astăzi germanii în legătură cu aceste fapte, dar probabil că majoritatea și-ar dori să nu fie nevoiți să asculte asemenea mărturii și să nu fie nevoie de asemenea procese.

(adevărul este că termenul de prescripție a fost amânat pentru mai 1979 și apoi a fost înlăturată complet prescripția pentru crimele din Al Doilea Război Mondial n.n.)

Prescripția îi va scuti de răspundere pe toți criminalii de război care nu au fost deja puși sub acuzare. Câți germani, ne putem întreba, așteaptă cu neliniște anul 1965, atât dintre cei vinovați, cât și dintre cei nevinovați?

Și totuși, pentru o scurtă perioadă din timpul războiului, potrivit probelor substanțiale prezentate instanțelor germane, fusese gata să participe la uciderea în masă a celor pe care guvernul german îi numea pe atunci „suboameni”.

Iar când totul s-a sfârșit, n-a dat niciun semn de remușcare, nici măcar vreun semn că își amintea să se fi făcut vreodată ceva rău. Poate că, dacă procurorii care se ocupau de cazul său ar fi fost mai puțin energici sau dacă procesul lui Mohr ar fi fost amânat cu un an sau doi, Ewald Peters ar fi astăzi în viață, călătorind prin capitalele lumii occidentale, înclinându-se, strângând mâini și zâmbind.