Oficiali ai Pentagonului au solicitat în mod discret mai multor state partenere din cadrul Alianței Nord-Atlantice să își tempereze tonul și declarațiile publice cu privire la pericolul reprezentat de Federația Rusă. Washingtonul susține că anumite luări de poziție ale liderilor europeni au afectat securitatea generală de pe continent, conform informațiilor oferite de surse apropiate acestor discuții, conform Reuters.

Printre statele membre care au primit recomandări clare de reținere în spațiul public se numără Lituania, Letonia și Estonia. Mesajele au fost transmise pe parcursul unor întrevederi bilaterale, însă nu există date certe dacă aceleași solicitări au ajuns și la alte guverne din Europa.

Demersurile americane au loc într-un moment în care administrația de la Washington își intensifică eforturile pentru obținerea unei rezolvări negociate a conflictului din Ucraina, război care intră deja în al cincilea an. Strategia curentă combină măsuri de stimulare pentru Moscova, precum posibila relaxare a sancțiunilor economice, cu presiuni asupra Kievului pentru oprirea atacurilor vizând infrastructura energetică rusească.

Solicitat să ofere o reacție oficială pe marginea acestor informații, un reprezentant al Departamentului Apărării din SUA a evitat detaliile: „discuţiile private dintre aliaţi rămân confidenţiale. Prin urmare, nu vom face niciun comentariu cu privire la aceste afirmaţii”.

Una dintre principalele preocupări ale părții americane se leagă de afirmațiile liderilor europeni care susțin că Rusia este pusă la zid și că adoptă măsuri tot mai disperate din cauza blocajului militar din Ucraina. Unul dintre oficialii de rang înalt implicați în transmiterea acestor mesaje este Elbridge Colby, responsabil cu politicile de apărare din cadrul Pentagonului.

Surse diplomatice au precizat că recomandările americane nu au fost formulate pe un ton conflictual, ci mai degrabă prietenos, dar ferm. Recomandările reflectă o falie de opinie în interiorul NATO privind modul optim de gestionare a imaginii publice a Rusiei. Pe de o parte, există opinia că exagerarea amenințării ruse ajută Kremlinul să semene panică și să erodeze sprijinul populației occidentale pentru Ucraina.

Pe de altă parte, anumiți lideri europeni consideră că cetățenii trebuie informați transparent cu privire la riscuri și resurse, în condițiile în care Rusia derulează o campanie activă de sabotaj pe continent, acuzații pe care Moscova le neagă sistematic.

Conform uneia dintre surse, Elbridge Colby i-a transmis recent unui diplomat baltic că este esențial să nu fie provocați rușii. În cadrul aceleiași conversații, oficialul american a oferit un exemplu de retorică dăunătoare, făcând trimitere la declarațiile în care Vladimir Putin este descris drept „încolţit ca un şobalon”.

Declarația face trimitere directă la afirmațiile prim-ministrului estonian Kristen Michal, care folosiseră această metaforă pentru a descrie comportamentul liderului de la Kremlin în contextul acțiunilor de sabotaj din Europa.

Un alt oficial european a rezumat atitudinea americană din spatele ușilor închise: „Vă ajutăm. Americanii sunt aici”, adăugând totodată nuanța transmisă de reprezentanții SUA: „Dar nu faceţi zgomot. Nu vă faceţi remarcaţi”.

În cadrul unei întâlniri separate, delegația Estoniei a fost din nou îndemnată să dea dovadă de moderație în ieșirile publice, chiar dacă oficialii americani nu au nominalizat un discurs anume. Ministerele Apărării din țările baltice și reprezentanții NATO au refuzat să comenteze subiectul.

Sfaturile venite de la Washington au creat însă confuzie la nivelul administrațiilor europene. Serviciile de informații din zona baltică au susținut constant în ultimele luni că riscul ca Rusia să declanșeze o confruntare directă cu NATO este redus, în timp ce alte agenții aliate au avertizat că Moscova ar putea extinde campaniile de sabotaj în perioada următoare.