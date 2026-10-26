Dronele ucrainene au lovit mai multe obiective industriale din Rusia luni, 26 octombrie 2026, inclusiv în orașul Voronej, unde se află o fabrică implicată în producția avioanelor prezidențiale rusești Il-96. Atacurile au fost însoțite de incendii în zone urbane și industriale, în timp ce alte incidente au fost raportate în regiunile Briansk și Sverdlovsk, potrivit publicației britanice Express.

Printre obiectivele menționate se numără uzina Voronezh Aircraft Manufacturing Company (VASO), care produce aeronave Il-96, precum și complexul petrochimic Voronezhsintezkauchuk. Informațiile publicate indică posibile pagube importante, însă amploarea acestora și efectele asupra capacităților industriale nu sunt confirmate independent în materialul citat.

Uzina VASO din Voronej este implicată în producția și asamblarea aeronavelor Il-96, un model rusesc de transport pe distanțe lungi. Aeronave din această familie sunt utilizate și în flota prezidențială a Rusiei, motiv pentru care aparatul este asociat uneori cu denumirea informală de „Kremlinul zburător”.

Avioanele prezidențiale rusești sunt echipate pentru transportul conducerii statului și pentru îndeplinirea unor cerințe speciale de comunicații și securitate. Totuși, lovirea unei instalații care produce aeronave nu înseamnă automat că avioanele aflate în serviciu au fost avariate sau că operațiunile prezidențiale au fost afectate.

Potrivit relatării publicate de Express, fabrica VASO s-a numărat printre țintele atacului cu drone din Voronej. Nu sunt prezentate suficiente informații verificate independent pentru a stabili ce instalații au fost afectate, cât de extinse sunt pagubele sau dacă producția a fost întreruptă.

Atacurile au vizat, potrivit aceleiași publicații, și complexul industrial Voronezhsintezkauchuk, specializat în produse din cauciuc sintetic. Materialul citat susține că instalația fabrică produse industriale care pot avea utilizări în sectoare civile și militare.

Printre produsele menționate se numără materiale și componente utilizate la vehicule, sisteme tehnice și echipamente pentru industria aerospațială. Legătura cu industria de apărare face ca o asemenea instalație să aibă relevanță strategică, dar informațiile disponibile nu stabilesc cu exactitate ce echipamente sau secții ar fi fost lovite.

În Voronej au fost semnalate incendii în apropierea unor clădiri comerciale și în zone rezidențiale. Relatarea nu clarifică dacă toate aceste incendii au fost provocate direct de impactul dronelor sau de resturile aparatelor interceptate de apărarea antiaeriană.

Deocamdată, nu există în materialul citat o evaluare completă și verificată independent a pagubelor produse în oraș.

Potrivit agenției Reuters, guvernatorul regiunii Voronej, Aleksandr Gusev, a anunțat că două persoane au murit și alte 17 au fost rănite în urma atacului, printre victimele rănite aflându-se și un copil. Autoritățile ruse au declarat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 113 drone în regiune.

🔥 According to preliminary information, the plant hit was JSC Voronezhsintezkauchuk, located in Voronezh. 💥 Voronezh Joint-Stock Aircraft Manufacturing Company (VASO) was also attacked. 👀 Northern Bridge was attacked. https://t.co/nwJyxhVlPc — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 26, 2026

Atacul a afectat și transportul feroviar. Căile Ferate Ruse au anunțat că un tren de pasageri care circula pe ruta Anapa–Moscova a fost avariat, iar cinci persoane au fost rănite. Circulația feroviară prin regiunea Voronej a fost suspendată.

Reuters a precizat că nu a putut verifica independent informațiile furnizate de autoritățile ruse.

Un alt incident a fost raportat în regiunea Briansk, unde o dronă a lovit un tren de marfă care circula pe ruta Briansk–Gomel, spre Belarus. Potrivit relatărilor presei ruse, mecanicul locomotivei, în vârstă de 44 de ani, a fost rănit grav și a murit ulterior la spital.

Guvernatorul regional a atribuit atacul forțelor ucrainene. Informația privind decesul a fost relatată de agenția Interfax, pe baza declarațiilor oficialului rus.

Separat, articolul publicat de Express menționează un incendiu la un tren de combustibil în regiunea Sverdlovsk, unde ar fi luat foc mai multe vagoane-cisternă. Acest incident necesită confirmări suplimentare din surse independente înainte de stabilirea circumstanțelor și a eventualei legături cu războiul.

Informațiile publicate de Ukrainska Pravda, pe baza unor surse locale și a relatărilor din presa rusă, indică faptul că uzina VASO și complexul Voronezhsintezkauchuk s-ar fi aflat printre obiectivele vizate. Guvernatorul Aleksandr Gusev a confirmat izbucnirea unor incendii la mai multe întreprinderi industriale, fără să le nominalizeze, și a afirmat că acestea nu au provocat consecințe semnificative.

Prin urmare, deși atacul a provocat victime și pagube în mai multe zone ale regiunii, amploarea efectelor asupra producției de aeronave și asupra industriei petrochimice nu este încă stabilită independent.