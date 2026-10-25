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Rusia, pregătită să reia negocierile cu Ucraina și Statele Unite

Rusia, pregătită să reia negocierile cu Ucraina și Statele UniteVladimir Putin. Sursa foto: Administratia Prezidentiala
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Din cuprinsul articolului

Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Ucraina și Statele Unite după 4 noiembrie, dată la care Moscova sărbătorește Ziua Unității Naționale. Anunțul a fost făcut duminică de Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, într-o declarație pentru postul de televiziune de stat „Vesti”.

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Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, pe 23 octombrie, că o nouă rundă de discuții între cele trei țări ar putea avea loc în prima jumătate a lunii noiembrie. Abu Dhabi a fost menționat drept una dintre posibilele locații pentru întâlnire.

„Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile”, a spus Ușakov.

Ucraina SUA

Ucraina SUA. Sursa foto: Pixabay

Kremlinul nu se așteaptă la rezultate importante de la prima întâlnire

Consilierul lui Vladimir Putin a declarat că prima reuniune trilaterală după pauza negocierilor nu va aduce, cel mai probabil, progrese semnificative. Ușakov a descris întâlnirea drept o „repetiţie generală”.

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Un acord de pace între Rusia și Ucraina „mai necesită încă eforturi”, a adăugat oficialul rus.

Moscova a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului și a cerut Kievului să cedeze regiunea Donbas, din estul Ucrainei, pe care forțele ruse o controlează doar parțial. Zona are o importanță strategică, iar o asemenea concesie ar permite Rusiei să obțină teritorii pe care nu a reușit să le cucerească prin operațiunile militare.

De cealaltă parte, Ucraina a acceptat mai multe propuneri de încetare a focului înaintate de Statele Unite.

Întâlniri diplomatice între oficialii americani, Zelenski și Putin

Pe 20 octombrie, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu reprezentanți europeni, printre care președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

O zi mai târziu, Witkoff a avut o întrevedere de trei ore cu Vladimir Putin, la Sankt Petersburg.

După această întâlnire, Kremlinul a transmis că este pregătit să reia negocierile trilaterale în luna noiembrie. Declarația lui Iuri Ușakov indică acum data de 4 noiembrie drept reper înaintea reluării discuțiilor.

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