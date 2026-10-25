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Rusia anunță că a atacat o navă de mărfuri în Marea Neagră. Trei Morți după loviturile din Belgorod

Rusia anunță că a atacat o navă de mărfuri în Marea Neagră. Trei Morți după loviturile din BelgorodMare. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Rusia susține că a lovit o navă comercială care se îndrepta spre portul ucrainean Ciornomorsk, precum și mai multe centre logistice din Harkov. În paralel, atacurile ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod s-au soldat cu trei morți și 14 răniți, potrivit Reuters.

Armata rusă susține că nava transporta provizii pentru trupele ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică dimineață că forțele sale au lovit, în timpul nopții, o navă de mărfuri care se îndrepta spre portul Ciornomorsk, situat la Marea Neagră.

Potrivit Moscovei, nava ar fi fost utilizată pentru transportul de provizii destinate armatei ucrainene.

În aceeași operațiune, forțele ruse au vizat mai multe obiective logistice din Harkov, printre care un centru logistic, un centru de distribuție și un terminal pentru mărfuri.

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Ministerul rus al Apărării susține că aceste instalații erau folosite pentru depozitarea și distribuirea unor produse cu dublă utilizare, care ar fi fost destinate armatei ucrainene.

Belgorod, Rusia

Belgorod, Rusia. Sursa foto: x.com

Atacurile ucrainene au provocat pagube importante în Belgorod

În regiunea rusă Belgorod, atacurile ucrainene au provocat trei morți și 14 răniți, conform datelor prezentate de guvernatorul regional și citate de Reuters.

Orașul Belgorod, aflat în apropierea frontierei cu Ucraina, s-a numărat printre zonele afectate. Potrivit autorităților locale, atacurile au avariat zeci de clădiri rezidențiale, autoturisme, sedii administrative și spații comerciale.

„Atacul a avariat 30 de blocuri de locuințe, 35 de autoturisme, patru case, trei clădiri administrative, opt spații comerciale și trei obiective sociale”, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Aleksandr Șuvaev.

Belgorod are peste 300.000 de locuitori și se află la mai puțin de 35 de kilometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile ruse nu au făcut publice detalii care să arate ce pagube au fost provocate direct de atacuri și care au fost cauzate de resturile dronelor doborâte de apărarea antiaeriană.

Un atac asupra unui sat din apropierea orașului Șebekino a ucis o persoană

Un alt incident a fost raportat într-un sat din apropierea orașului Șebekino, tot în regiunea Belgorod. Potrivit autorităților locale, o persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma atacului.

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