Încă o navă comercială ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră, vineri dimineața, potrivit informațiilor publicate de televiziunile de știri.

Nava de marfă se scufundă deja, în acest moment.

Incidentul a avut loc la 13 mile marine de portul Constanța.

O echipă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) se deplasează la această oră către nava lovită de drone în Marea Neagră.

Nava lovită de drone ar fi navigat sub pavilionul Insulelor Comore.

„O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri”, au transmis reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

„Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a vizibilităţii scăzute, intervenţia pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă. Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă 9 persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit”, a mai precizat ANR.

Vasul se numește Khoryv.

La bordul acesteia se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri”, au transmis reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

„Poziția actuală a navei KHORYV este la Marea Neagră, raportată acum 2 ore de către AIS. Nava se află în drum spre SVLINA, navigând cu o viteză de 3,4 noduri și se așteaptă să ajungă acolo pe 23 octombrie, ora 23:00. Nava KHORYV (IMO 8138712, MMSI 620999164) este o navă transportatoare de minereu/petrol construită în 1983 (43 de ani) și care navighează în prezent sub pavilionul Comorelor”, scrie website-ul de specialitate FindVessel.