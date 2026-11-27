România a cerut implicarea NATO în supravegherea instalațiilor gaziere din proiectul Neptun Deep, după ce, în vară, avioanele de luptă românești au interceptat o dronă maritimă încărcată cu explozibili în imediata apropiere a platformei din Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, într-un interviu publicat vineri de cotidianul german WELT, la o zi după discuțiile purtate la Berlin cu omologul său, Johann Wadephul.

Șeful diplomației de la București a arătat că războiul din vecinătate afectează deja desfășurarea lucrărilor la cel mai mare zăcământ de gaze naturale din Uniunea Europeană, proiect de care depinde reducerea dependenței energetice a regiunii. Incidentul din vară, când dispozitivul cu explozibili a fost oprit la doar câteva sute de metri de instalații, a confirmat nivelul ridicat de risc din largul coastelor românești.

„Desigur, suntem îngrijorați. Războiul din imediata apropiere complică deja lucrările. În această vară, avioanele de luptă românești au interceptat o dronă maritimă care transporta explozibili și care se afla la doar câteva sute de metri de platformă. Acest lucru arată cât de tensionată este situația. De aceea, susținem monitorizarea instalațiilor de către NATO”, a declarat Dan Neculăescu.

Ministrul a avertizat că incidentele de securitate din Marea Neagră s-au înmulțit și au devenit tot mai grave, de la atacuri cu drone și mine marine în derivă până la lovirea navelor comerciale. Întrebat dacă Moscova copiază tactica Iranului și încearcă să blocheze Marea Neagră așa cum se întâmplă în strâmtoarea Hormuz, Neculăescu a confirmat că Rusia urmărește să își impună exclusivitatea asupra întregului bazin maritim, ignorând dreptul statelor riverane — România, Bulgaria, Turcia și Ucraina — de a-și apăra apele și rutele comerciale.

El a subliniat că blocarea acestui coridor afectează direct aprovizionarea cu cereale a unor state din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, precum Egiptul, motiv pentru care inclusiv India urmărește cu îngrijorare tensiunile din zonă.

Pentru a securiza infrastructura subacvatică și rutele maritime, Bucureștiul vrea ca gruparea navală comună formată din România, Bulgaria și Turcia (MCM Black Sea) să treacă la misiuni permanente, în ciuda costurilor și a blocajelor logistice de până acum. Eficiența acestei structuri a fost deja verificată în urmă cu două săptămâni, când două nave românești, una bulgară și una turcească au intervenit pentru salvarea unui vas avariat în largul Bulgariei.

„Sperăm că vom putea utiliza această cooperare și pentru protejarea Neptun Deep, dacă va fi necesar”, a spus ministrul.

În paralel cu demersurile din interiorul Alianței, Uniunea Europeană pregătește deschiderea unui centru de securitate maritimă cu sedii la Constanța și Varna, proiect pentru care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis o finanțare de 50 de milioane de euro.

La întâlnirea de joi de la Berlin, Dan Neculăescu a invitat Germania să participe la acest centru și a cerut o suplimentare a trupelor germane dislocate în România. La rândul său, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a confirmat că NATO își va consolida prezența la Marea Neagră și a propus instituirea unui armistițiu care să garanteze siguranța transporturilor comerciale.