Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră, unde atacurile cu drone asupra navelor comerciale provoacă îngrijorări. Oficialul european susține că aceste incidente afectează inclusiv aprovizionarea mondială cu alimente, în contextul intensificării războiului dintre Rusia și Ucraina.

Declarațiile vin după un atac asupra unei nave comerciale aflate în apropierea apelor românești, incident soldat cu moartea unui marinar, rănirea altor membri ai echipajului și dispariția mai multor persoane.

Șefa diplomației europene a condamnat atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră și a atras atenția asupra consecințelor acestora pentru comerțul internațional.

„Atacurile ruseşti asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificabile şi exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente.

Cel mai recent atac cu drone, soldat cu victime, asupra unei nave de mărfuri în apropierea apelor româneşti, reprezintă o nouă escaladare”, a transmis şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-un mesaj pe X.

Oficialul european a anunțat că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, „despre deteriorarea situaţiei de securitate la nivel regional”.

„Rămânem în contact strâns”, a anunţat Kallas.

Dan Neculaescu a condamnat, vineri, atacul asupra unei nave comerciale aflate la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Ministrul a subliniat că incidentul încalcă normele internaționale privind navigația maritimă.

„Atacul letal asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine de Constanţa - care a ucis un marinar şi a rănit pe alţii - reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a libertăţii de navigaţie”.

Șeful diplomației române a avertizat și asupra riscurilor pe care războiul le generează pentru securitatea maritimă.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează direct navigaţia maritimă comercială în Marea Neagră. Este o ameninţare directă atât la securitatea regională, cât şi la cea globală”, a mai transmis ministrul de Externe.

Atacul cu drone asupra navei comerciale a declanșat, vineri, o amplă operațiune de salvare în Marea Neagră.

Potrivit informațiilor disponibile, nouă marinari au fost salvați, trei persoane sunt date dispărute, iar un membru al echipajului și-a pierdut viața.

Nava, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, a suferit avarii majore și s-a răsturnat. Garda de Coastă a semnalat riscul iminent de scufundare, în condițiile în care incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale României.