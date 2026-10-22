CSAT a analizat amenințările cu drone din Marea Neagră

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat joi, 22 octombrie, incidentele maritime din apropierea apelor teritoriale ale României, măsurile pentru consolidarea securității la Marea Neagră și violențele recente din școli. Discuțiile au vizat întărirea capacităților de apărare, protejarea infrastructurii critice și prevenirea unor noi incidente în unitățile de învățământ.

Membrii CSAT au discutat despre intensificarea incidentelor maritime, inclusiv încălcările spațiului aerian național și atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din apele teritoriale ale României și din apropierea acestora.

Potrivit Administrației Prezidențiale, evoluțiile recente sunt consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei.

„Aceste evoluţii, de o gravitate deosebită, sunt consecinţe directe ale agresiunii Federaţiei Ruse dincolo de graniţele Ucrainei. Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ ameninţările la adresa libertăţii navigaţiei şi a infrastructurii critice. Pentru România, această criză de securitate are implicaţii imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieţilor omeneşti, menţinerea accesului liber în porturile naţionale şi asigurarea securităţii obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, arată CSAT.

În urma evaluărilor, prioritățile strategice vizează dezvoltarea sistemelor de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și îmbunătățirea capacității de interceptare a dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național. Autoritățile urmăresc, de asemenea, să eficientizeze intervențiile prin exerciții comune și actualizarea planurilor de acțiune.

Pe agenda ședinței s-au aflat și cooperarea cu aliații NATO, consolidarea apărării pe Flancul Estic și identificarea unor noi măsuri pentru contracararea amenințărilor din regiune.

Membrii CSAT au analizat și cooperarea cu celelalte state riverane Mării Negre, cu accent pe operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, parte a Abordării Strategice a Uniunii Europene. Implementarea rapidă a acestui proiect reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Discuțiile au vizat și Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 pentru a include protejarea infrastructurii critice.

Într-un interviu acordat postului american NewsNation, președintele Nicușor Dan a vorbit despre incidentele recente din Marea Neagră și despre riscurile pentru securitatea României.

„Cred că Rusia încearcă să escaladeze conflictul către alte state europene. Reacţia noastră trebuie să fie să rămânem calmi şi să ne îmbunătăţim capacităţile atfel încât să doborâm dronele care apar”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în ultimii doi ani, mai multe drone au ajuns pe teritoriul României, însă incidentele recente prezintă o particularitate: au fost lovite și nave comerciale.

Președintele a spus că, în cazul celor două incidente recente din Marea Neagră, investigațiile sunt încă în desfășurare. El a menționat că navele afectate circulau pe coridoare maritime folosite de Ucraina pentru transportul mărfurilor și cerealelor.

Întrebat dacă incidentele din apele teritoriale românești ar putea determina invocarea articolului 5 din Tratatul NATO, Nicușor Dan a răspuns: „În cadrul NATO au avut loc deja discuţii, nu a fost necesar să facem ceva extrem de oficial, suntem între parteneri. Discuţiile deja au avut loc”.

Un alt subiect analizat de membrii CSAT a fost reprezentat de cele două incidente grave de violență produse în această săptămână în unități de învățământ din Bistrița și Pitești.

Administrația Prezidențială a transmis că președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de aceste cazuri și a susținut necesitatea unor intervenții timpurii pentru prevenirea unor situații similare.

„Preşedintele României şi-a exprimat îngrijorarea faţă de cele două incidente grave de violenţă petrecute în şcoli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenţii timpurii şi a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situaţii”, a transmis Administrația Prezidențială.

Luni, într-o școală din Bistrița, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Potrivit informațiilor prezentate, acesta ar fi încercat să-l rănească pe băiatul pe care îl considera indian.

Joi, un adolescent de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă și a agresat un alt elev, într-un liceu din Pitești.

Anterior, Nicușor Dan a susținut că aceste cazuri reprezintă semnale care nu mai pot fi ignorate și a pledat pentru școli mai sigure, sprijin pentru profesori, acces la consiliere psihologică și măsuri de protecție a minorilor în mediul online.

Președintele consideră că soluțiile trebuie stabilite prin dialog între autorități, specialiști, profesori, părinți și elevi.