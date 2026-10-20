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Șapte ordine de protecție după atacul din Bistrița. Agresorul de 13 ani este monitorizat electronic

Șapte ordine de protecție după atacul din Bistrița. Agresorul de 13 ani este monitorizat electronicPolitia. Sursa foto: Facebook
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Polițiștii din Bistrița-Năsăud au emis șapte ordine de protecție provizorii pentru profesoara de 28 de ani și șase elevi de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, după ce un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul mai multe persoane. Minorului i-a fost montată o brățară de monitorizare electronică, iar acesta se află în continuare internat într-o unitate medicală de specialitate din Cluj-Napoca.

Măsurile au fost luate marți seara, după ce părinții elevilor au solicitat protecție suplimentară înaintea revenirii copiilor la cursurile cu prezență fizică, programată pentru miercuri. Marți, activitățile școlare s-au desfășurat online.

Polițiștii au emis ordine de protecție pentru profesoară și șase elevi

Potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb, ordinele de protecție au fost extinse și includ monitorizare electronică.

„În cursul zilei de astăzi, 20 octombrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa au emis ordine de protecţie provizorii extinse, cu monitorizare electronică, cu privire la 7 persoane, profesoara şi 6 elevi. Elevul de 13 ani se află în continuare internat la o clinică de specialitate”, a transmis reprezentanta IPJ Bistrița-Năsăud.

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Măsurile urmăresc să ofere un nivel suplimentar de siguranță persoanelor vizate de incident, în contextul reluării cursurilor cu prezență fizică.

Atac Bistrița

Atac Bistrița. Sursa foto: Captură video/Colaj EVZ

Printre elevii protejați se află doi copii implicați direct în atac

Printre cei șase elevi pentru care au fost emise ordine de protecție se numără băiatul care ar fi fost ținta inițială a atacatorului, posibil din motive rasiale.

De asemenea, beneficiază de protecție și colegul care a intervenit pentru a-l apăra și care a suferit mai multe leziuni. Acesta a fost externat ulterior, cu recomandări medicale.

Minorul de 13 ani este internat la Psihiatrie infantilă

Băiatul suspectat că a comis atacul cu cuțitul este internat la Psihiatrie infantilă, în Cluj-Napoca, unde este însoțit de mama sa.

Între timp, autoritățile au dispus măsuri suplimentare de protecție pentru profesoară și elevii vizați, înainte ca aceștia să revină la școală.

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