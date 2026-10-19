Elevul de 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița ar fi pregătit timp de opt luni atacul cu cuțitul în urma căruia o profesoară de matematică și un coleg de 12 ani au fost răniți. Adolescentul și-ar fi anunțat intențiile într-un videoclip publicat pe TikTok înainte de agresiune.

Conform aceleiași surse, elevul ar fi intrat în clasă purtând o cagulă și o cască și ar fi avut asupra sa un briceag. Acesta ar fi căutat un elev de clasa a VI-a, iar profesoara ar fi fost atacată când a încercat să îl împiedice să intre în sala de curs.

Cele două victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții unității medicale și relatate de presă, profesoara, în vârstă de 28 de ani, și elevul rănit erau conștienți și stabili.

În urma incidentului, mai mulți copii au suferit stări de panică și agitație, iar cursurile au fost suspendate temporar.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat că apelul la 112 a fost primit luni, 19 octombrie, în jurul orei 08:40. Elevul suspectat de agresiune a fost imobilizat și se află în custodia polițiștilor.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, cercetările fiind efectuate pentru tentativă de omor calificat. Inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a declarat că agresiunea ar fi avut legătură cu religia elevului vizat, însă motivul urmează să fie stabilit de anchetatori.

Un elev l-a atacat cu un cuțit pe un alt elev și pe o profesoară, luni dimineață, într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița, potrivit ziarului local Bistrițeanul.

Polițiștii au intervenit după ce au fost alertați prin numărul de urgență 112, iar adolescentul a fost imobilizat și dus în custodia oamenilor legii. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale, care le acordă îngrijiri.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sesizarea a fost făcută în dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40. Apelul anunța că un elev ar fi agresat cu un cuțit un alt elev și o profesoară, în incinta unei unități de învățământ din oraș.

Polițiștii ajunși la fața locului au intervenit pentru a-l imobiliza pe băiat, care se află în prezent în custodia acestora. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre identitatea elevului sau despre motivele care ar fi dus la producerea incidentului.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea le acordă îngrijiri medicale. Până la acest moment, nu au fost comunicate public detalii privind gravitatea rănilor suferite de profesoară și de elev.

La intervenție participă polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică și ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bistrița. La fața locului au fost mobilizați și reprezentanți ai Biroului Siguranță Școlară, precum și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs incidentul și ce anume a precedat agresiunea. Deocamdată, informațiile oficiale se limitează la sesizarea primită prin 112, intervenția echipajelor și preluarea elevului în custodie.

Ancheta va trebui să clarifice și circumstanțele în care a fost folosit cuțitul, precum și eventualele împrejurări care au condus la rănirea celor două persoane.

Autoritățile nu au anunțat până în prezent alte măsuri sau concluzii privind cazul. Informațiile referitoare la starea victimelor și la desfășurarea cercetărilor ar putea fi actualizate pe măsură ce ancheta avansează.